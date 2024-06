Sussuarana elege nova Beleza Negra | A TARDE

As belas da Sussuarana sairão da invisibilidade para mostrar-se como são na Noite da Beleza Negra, com inscrições abertas a partir de hoje, informações no “insta” @negritudesussuarana.

O objetivo é o de recuperar a estima das mulheres sussuaranenses, vítimas de estigma de morarem em um bairro noticiado nos programas de meio dia das emissoras de tevê apenas quando há crimes proporcionalmente à frequência das incursões policiais às comunidades.

O critério do concurso de beleza admite as escolhas pessoais de cada candidata, tendo sido vencedora no ano passado a mulher trans Lawa Ferreira, a partir das decisões do júri integrado por pretas e pretos.

Entre os jurados, participam gente de luta por direitos civis para todas e todos, como o apresentador da TVE, Raoni Oliveira, o sociólogo coordenador do Instituto Reparação, Ailton Borges, e a influenciadora Maíra Azevedo, conhecida por “Tia Má”.

- Vamos destacar três categorias, a Rainha, o Príncipe e a Princesa, podendo participar qualquer letra dos LGBTQUIAPN+”, convida a organizadora do certame, Danúbia Santos.

Programado para o dia 6 de julho, o concurso “Noite da Beleza Negra de Sussuarana” será realizado no Centro Afro de Promoção em Defesa da Vida Ezequiel Ramim, e conta com apoio da Pastoral Católica.

Denominado em referência a um felino de difícil captura, nesta região da cidade, no início dos anos 1970, “Sussuarana” teria sido eleita “vereadora”, pela quantidade de votos em papel daquela época.

O protesto de refinada desobediência civil pacífica ao regime militar acabou gerando o nome da localidade, curiosamente vizinha da Assembleia Legislativo, do Tribunal de Justiça e Justiça Federal, além da Penitenciária Lemos de Brito.

Alento ao candomblé



“Todo poder ao candomblé”, campanha de união dos terreiros na busca por ocupar espaços decisórios e eleger parlamentares pretas e pretos, tem como requisito o fortalecimento dos barracões de culto, com a regularização fundiária por meio de uma “faxina antiburocrática”. A OAB, por intermédio de seu Núcleo Especial de Defesa dos Quilombolas, Indígenas e População Tradicional da Bahia, alcança a segunda etapa do projeto. O trabalho lança um olhar diferenciado, ao propor uma perspectiva anti mercadológica, com a adesão integral e gratuita para apoiar a justiça reparadora e proporcional em pelo menos 400 terreiros.

POUCAS & BOAS

- A oficialização do primeiro tombamento de frontispício visando preservar a arquitetura de prédios que ainda conservam seus traços originais no Centro Histórico repercute em Barreiras. O antigo Paço Municipal foi reformado pelo município e doado à Academia Barreirense de Letras (ABL) que ocupa o local desde 2022. O reconhecimento foi realizado pelo Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município (SPHAM). Pela descaracterização interna em reformas nas últimas décadas, o tombamento é parcial e se restringe à fachada.

- O encerramento do festejo Santo Antônio das Tradições na Orla II de Juazeiro vai contar domingo com o concorrido Concurso de Quadrilhas. O certame soma R$ 22 mil em prêmios e é um dos pontos altos da festa, que foi aberta na quinta-feira. O festejo será encerrado hoje com a banda Erva Doce, valorizando o tradicional forró nordestino com artistas e grupos locais e regionais. A organização é da Secretaria de Cultura Turismo e Esportes (Seculte) em parceria com outras secretarias e órgãos, visando promover a animação, segurança e saúde dos foliões juninos e das pessoas que trabalham no evento.

- A lei de criação do Selo Verde Cacau Cabruca foi sancionada esta semana pelo presidente Lula, e será concedida aos cacauicultores que atendem os critérios estabelecidos na lei, como a observância de todas as leis ambientais e trabalhistas nacionais, estaduais e municipais e cultivo na modalidade agroflorestal cabruca, consorciado com a Mata Atlântica. A prática favorece a preservação da biodiversidade, com a conservação dos solos e das águas.

