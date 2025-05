Tabuleiro da Dança na Caixa Cultural

Tabuleiro da Dança - Foto: Divulgação

No Tabuleiro da Dança tem expressões corporais, saberes ancestrais e resistência artística, na programação anunciada para os dias 14 a 18 de maio, na Caixa Cultural Salvador.

O projeto vai cantar parabéns por duas décadas de atuação, tendo como objetivo favorecer o acesso à dança e dar o maior valor a artistas de renome ou revelações nativas, com acesso gratuito ao grande público, devido ao patrocínio da Caixa e do governo federal.

Comprometido com os princípios de justiça reparadora ou proporcional, o Tabuleiro da Dança busca reduzir desigualdades, ao fortalecer a linguagem da dança afro diaspórica, sem perder de vista a pluralidade.

– Buscamos contribuir para a profissionalização de artistas, grupos e coletivos da dança de diversas regiões da Bahia e do Brasil, promovendo a interação entre territórios periféricos e centrais – destaca o coordenador geral do Tabuleiro da Dança, Jorge Silva.

Nesta edição, o projeto reafirma sua identidade como espaço de formação, visibilidade e ação sociocultural por meio da dança, iniciando-se as oficinas no dia 14 de maio, das 14 às 16 horas, com a dança afro-brasileira, ministrada por Tatiana Campelo.

No dia seguinte, é a vez da dança moderna, com Anderson Rodrigo e Robson Portela, entre 9h30 e 11h30. E quem ainda acha que valsa é coisa de austríaco, este gênero será contemplado com a oficina de Arlisson Pirata, dia 18 de maio, das 15h às 17 horas.

Para as apresentações artísticas, estão confirmados os coletivos Afrobapho, com a coreografia Corpoemas em Movimento; Brisa Òkun, com a dança desejo Cruzo; o Corpo de Baile Raízes Black, em O sonho do escultor; o Luan Isaltino Cia de Dança (Calundu); Nós por nós (Uzarte), entre outros.

TCE apura descontos

Seguindo a linha de prevenção e orientação adotada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), o presidente do TCE, conselheiro Marcus Presidio, informou, ontem, que requereu apuração, em auditoria, se existem eventuais descontos indevidos nos pagamentos aos aposentados e pensionistas da Previdência Estadual.

– Estamos reforçando a atuação do controle externo diante das recentes notícias, de ampla repercussão, as quais revelaram ao país o desvio, mediante descontos não autorizados, de recursos dos segurados do INSS – destacou o presidente da corte de contas estadual.

‘Direitos Humanos’ elege novos conselheiros

O Conselho dos Direitos Humanos do Estado da Bahia terá agora a participação de nove instituições eleitas para contribuir para as políticas públicas de proteção às comunidades pretas frequentemente invadidas, em qualquer horário, com registro de óbitos.

Entre os coletivos representados com assento entre os conselheiros estão o Movimento de Organização Comunitária (MOC), o Grupo Tortura Nunca Mais, o Conselho Regional de Psicologia, o Grupo de Apoio e Prevenção à Aids (Gapa), a Cipó Comunicação Interativa.

As entidades, eleitas para o biênio 2025-2027, comprovaram em suas práticas e princípios, o compromisso com a defesa dos direitos fundamentais, no sentido de contribuir para as instituições da República a fim de evitar agressões a cidadania e outros desvios da Constituição Federal.

A convocação se completa com a Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB); a Iniciativa Negra por uma nova política de drogas, o Ideias – Assessoria Popular e o Instituto Reparação, menção honrosa como um dos mais atuantes no combate às desigualdades.

– O Instituto Reparação será representado no Conselho pelo advogado doutor Carlos Sampaio, coordenador de Direitos Humanos – afirmou o ativista afro diaspórico Ailton Ferreira, um dos fundadores do estabelecimento, prestes a cantar parabéns de 7 anos de fundação.

Carlos Sampaio tem se notabilizado, no processo das lutas contra o racismo, por sua trajetória em prol da justiça social, defendendo com denodo a população negra moradora das comunidades historicamente amputadas de seus direitos fundamentais.

Além de encontros presenciais realizados periodicamente, os conselheiros estão articulados para uma atuação engajada e organizados.