“Tamojuntas” divulga marcha das mulheres | A TARDE

A luta cotidiana das mulheres por um convívio baseado em justiça equitativa tem seu auge esta semana, com um acampamento, amanhã, no Parque de Exposições e uma marcha, dia 8, no Dia Internacional a elas dedicado.

Entre as organizações da sociedade civil promotoras das manifestações, um dos destaques é a "Tamojuntas", destinada à missão de atender às mulheres em situação vulnerável.

- Oferecemos proteção contra toda violência com base em gênero, por meio de uma rede multiprofissional, com profissionais de psicologia e direito, entre outros campos do saber”, afirma a advogada feminista Letícia Ferreira.

A "TamoJuntas" estará presente com seus estandartes na marcha de sexta, dia 8, com a concentração no Campo Grande, a partir das 13 horas, e caminhada até a Praça Castro Alves.

O coletivo aproveita o contexto de maior participação das mulheres para divulgar o número de whats 71 9237-0657, recebendo mensagens de texto e voz nos casos de atendimento e socorro emergencial.

Os pavilhões e brados da "Marcha 8M", como também é conhecida, seguirão o lema “Mulheres na luta, em defesa dos nossos corpos, territórios e identidades! Por democracia, contra a violência e exploração!”

De acordo com o texto de convocatória, “é um momento para lutar contra o racismo e machismo, que ainda imperam nesta sociedade patriarcal, as desigualdades sociais e todas as formas de discriminação e opressão”.

Além de partidos, movimentos, centrais sindicais e organizações feministas, está prevista a participação do Conselho Regional de Psicologia, embora outras entidades do gênero não tenham confirmado presença.

Março Azul no Santa Izabel

“Março Azul – mulheres na cirurgia” é o tema de palestra sobre o câncer colorretal, programada para o auditório Jorge Figueira do Hospital Santa Izabel, na próxima sexta-feira. A palestrante será a pós-doutora Magda Profeta, professora e coordenadora da residência da especialidade no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A coloração “azul” destinada a este mês integra a campanha mundial das Nações Unidas pela prevenção. A promoção do encontro no Hospital Santa Izabel é do Instituto Ramon Mendes de Coloproctologia, em parceria com o Cancer Center Santa Izabel e Oncoclínicas.