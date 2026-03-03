Tataraneta de Corisco agora é do Exército

- Foto: Reprodução

A mais nova soldado do Exército Brasileiro, Maria Clara Ferreira Alcântara, terá facilidade nos treinamentos realizados na caatinga, se tiver mesmo herdado a destreza dos tataravós Cristino da Silva Creto (Corisco) e Sergia da Silva Chagas (Dadá).

Famoso pela capacidade de embrenhar-se no mato, em luta armada contra jagunços e forças de segurança, o casal Corisco e Dadá troca de lado, na dimensão simbólica, quatro gerações depois: a tataraneta vai lutar pela manutenção da ordem.

De uma dramaticidade próxima da zona da ficção, o sublime momento deixou sob efeito de fortes emoções a avó de Maria Clara, e neta de Dadá e Corisco, a artesã Indaiá Silva dos Santos.

– O povo que fala que cangaceiro é bandido, pois a tataraneta de Corisco e Dadá agora é do Exército – desabafa a artesã.

Chorando de alegria, Indaiá perdeu até o apetite ao voltar para casa depois de assistir, ontem, à solenidade na qual sua neta começou a carreira no Exército, como uma das 50 aprovadas para Salvador.

Vovó Indaiá tem certeza do belo futuro para sua neta porque “ela é muito séria, sempre foi durona e calada” e “sempre teve meu incentivo para estudar e ser uma mulher independente”.

Afeiçoada por armas e com perfil pessoal puxando ao da tataravó Dadá, aos 18 anos, a nova soldado trabalha desde os 14; nunca quis ser modelo, apesar dos dotes, e pretende sim, seguir o conselho da avó de não parar de estudar.

A ideia é reescrever em tons mais suaves a agitada passagem de Corisco pelo Exército, quando ele mesmo se expulsou, desertando numa noite sem luar, ao matar um desafeto numa festa noturna, partindo para encontrar Lampião logo após este seu primeiro de uma longa série de homicídios.

ABRE ASPAS

“Ninguém é juiz do mundo. Matar um líder de um país, que está em exercício, é condenável e inaceitável. Devemos nos preparar para o pior (...) É difícil o equilíbrio entre a verdade e a conveniência”

Celso Amorim, assessor especial da Presidência, sobre os ataques dos EUA contra o Irã

Nova obra de Amanda Julieta

A escritora baiana Amanda Julieta lançará, no próximo sábado, às 14h, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), em Salvador, o livro de contos Monstruosa. A obra aprofunda temas presentes em trabalhos anteriores, ao afirmar o amor entre mulheres como força (asé) nas dimensões política e ética, vinculada às ideias de vontade e energia vital. As 100 primeiras pessoas presentes receberão exemplares gratuitos e, quem não for contemplado, poderá acompanhar a leitura de trechos do livro pelas poetas Bruna Silva e Louise Queiroz, com mediação da professora Fernanda Miranda, em atividade aberta ao público.

POUCAS & BOAS

Em Morro do Chapéu acontece, hoje, um momento especial de formação, voltado aos recreadores da Educação Infantil, com foco no desenvolvimento humano, motor e socioemocional das crianças. A abertura ocorre às 8h, no Cineteatro Belarmino Rocha, com a parte teórica. A prática está marcada para a quadra da Escola Alberto Pereira, a partir das 13h30. A organização é da Secretaria Municipal de Educação, que pretende trabalhar temas como Escolas Ativas, desenvolvimento neuropsicomotor e práticas pedagógicas.

Ainda em Morro do Chapéu, a equipe gestora da unidade de conservação Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido delimitou as áreas de acesso aos visitantes, como medida de precaução, por causa do grande volume de água do riacho em decorrência das chuvas dos últimos dias. A unidade é gerida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e fica ao lado da BA-052. Situado da Zona Turística da Chapada Diamantina, o Mona faz parte da Região de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) do Rio Paraguaçu.