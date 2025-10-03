Teatro da Família ajuda formação de crianças

Imagem ilustrativa de teatro em Salvador - Foto: Alan Rodrigues | AG. A TARDE

A formação de uma nova cidadania consciente da importância de respeitar, admirar e aceitar, sem violência, as decisões das mulheres, é a contribuição esperada da peça O Príncipe Atrasado.

A montagem, produzida exclusivamente por atrizes e atores amadores, entre mães e pais de crianças do ensino fundamental (entre 2 e 10 anos), estará em cartaz, amanhã, às 15h, no Teatro Jorge Amado.

O espaço de arte, sediado na Av. Manoel Dias da Silva, 2.177, Pituba, pode tornar-se o local de expansão do projeto, com a adesão de avós e avôs, ampliando a atividade do Teatro da Família.

A adaptação para a arte cênica do texto original de Cássia Leslie e Ricardo Delai é da professora de teatro de uma unidade escolar da rede privada, Ive-Anne Stanchie.

– A expectativa é a de colaborarmos para um olhar diferenciado da novíssima geração, em relação ao comportamento de casais – afirma a diretora pedagógica e produtora da peça, Silvana Monteiro.

Para Silvana, o enredo da peça enfrenta o desafio de comunicar de forma a mais simples possível diversas possibilidades de posicionamento das mulheres, fortalecendo o valor “independência”.

O núcleo central é a iniciativa de uma princesa, ao deixar o leito e o lar do palácio, daí o “atraso” do príncipe em perceber o final do relacionamento, respeitando a busca da mulher por outras opções.

O enredo remete às origens do Brasil, quando uma princesa – Leopoldina – influenciou decisivamente a independência; já o marido – Pedro I – exagerava em relações extras.

A maioria da formação da “companhia teatral” é composta por mães, permeando o projeto com um clima de união e amizade, deveras importante para a formação das crianças.

A mediunidade e os ETs

O pesquisador espiritualista Laércio Fonsêca realizará, amanhã e depois, na Rua Frederico Simões, 120, Caminho das Árvores, um seminário sobre “a mediunidade e os extra-terrestres”.

O encontro discutirá a comunicação entre diferentes raças, humanas e não humanas, e o papel dos médiuns nesse processo, incluindo canalizações ao vivo.

A proposta é refletir coletivamente sobre a possível natureza espiritual dos seres extraterrestres, as mensagens transmitidas por sensitivos e abduzidos e como essas experiências constroem novos conceitos sobre a existência.

POUCAS & BOAS

A 21ª edição do Forró do Vaqueiro começa, hoje, em Sobradinho, com a temática A Festa que faz história, cada vez mais Forte!. Wesley Safadão é uma das atrações, e anima o Pátio de Eventos Vaqueiro Brian, com repertório repleto de sucessos. Tradicional na região, a festa terminará no domingo, com um café da manhã dos vaqueiros, desfile, missa, almoço e o Forró da Espora. À noite, sob grande expectativa, se apresentarão Delmiro Barros, Toca do Vale e Brega e Vinho.

Entre as três iniciativas vencedoras do 15º Prêmio Professor Rubens Murillo Marques, duas são desenvolvidas na Bahia. Literatura de Cordel na Sala de Aula de Matemática na EPJA I foi aplicada por Jonson Ney Dias da Silva, no curso de Licenciatura em Matemática da Uesb/Vitória da Conquista, com resultados de grande impacto. Já Literatura, Cartografia e Docência é do professor Glauber Barros Alves Costa, no curso de Licenciatura em Geografia da Uneb/Caetité, e também obteve reconhecimento expressivo. Realizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC), a premiação acontecerá em novembro.

A Academia Barreirense de Letras (ABL) está participando do Festival Literário Ancestralidade, Fazeres e Expressões Afro-Brasileiras, que termina, hoje, na Praça Castro Alves, em Barreiras. Além da mesa de abertura, com a presidente, Marilde Guedes, a instituição esteve representada pelo vice, Theo Araújo, e pela segunda secretária, Tina Laura, na mesa A importância da literatura afro-brasileira com escritores do território.