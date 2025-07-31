Teatro educa para amar o vovô preto

Diretor Leno Sacramento - Foto: Rodrigo Voloso / Divulgação

A figura do avô negro, associada na umbanda à entidade “Preto Velho”, cultuada às segundas-feiras, é o tema de um espetáculo teatral, “Vovô”, acompanhado o inusitado de apresentação em terreiros de candomblé de quatro municípios.

A programação afirmativa dos descendentes de escravizados faz parte do projeto Raízes que povoam, com estreia marcada no Terreiro Ilê Asé Odé Faroerã, no bairro de Paripe, no dia 9 de agosto.

A iniciativa do Instituto de Arte e Cultura da Bahia visa representar o avô negro como um símbolo de afeto, sabedoria e resistência, contribuindo para a reparação da invisibilidade a qual foi submetido este arrimo das famílias.

Depois de Salvador, as apresentações gratuitas acontecem em terreiros de Lauro de Freitas, Camaçari e Santo Amaro da Purificação, na expectativa de atualizar a superpotência das ancestralidades reunidas no tempo presente.

– Levar esse espetáculo a diversos terreiros da Bahia representa levar algo de novo para o que é velho – afirma o diretor Leno Sacramento, em aforismo de jogo de palavras.

Segundo Leno Sacramento, “não se fala com a devida frequência dos mais velhos, do avô, de sensibilidade na masculinIdade”, servindo o espetáculo para chamar a atenção para a importância de tomar a “bença” aos idosos.

“Vovô” chega a Lauro de Freitas no dia 17, no Terreiro Ilê Asé Opô Oyá Sojú; a terceira parada será Camaçari, no dia 23, no Terreiro Ilê Axé Raízes Obá Kossô Omi.

Esta primeira excursão tem encerramento previsto no dia 29, em Santo Amaro, no Recôncavo, com a visita ao Terreiro Ilê Ya Oman, em parceria com a comunidade universitária da UFRB.

Dia dos pais: o livro presente

O comércio projeta alta de 5% nas vendas para o Dia dos Pais, com o livro impresso surpreendendo entre os presentes mais procurados. Segundo Paulo Motta, presidente do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista), a data gera empregos temporários em áreas como estoque, segurança e atendimento, com chance de efetivação até o Dia das Crianças.

- Os contratos temporários têm diferença de tratamento de gênero: para mulheres, tem serviço, um domingo sim, outro não; os homens podem trocar o domingo de trabalho por uma folga a combinar”, afirmou o dirigente.

POUCAS & BOAS

Uma reunião de alinhamento para instalação do Conselho Interinstitucional e Intermunicipal de Educação Ambiental do Oeste da Bahia (CIIEA?Oeste, movimenta hoje, a partir das 14h, a sede do Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia (Consid), em Barreiras. Integrado por representantes dos poderes públicos municipais, instituições estaduais e federais, setor produtivo, sociedade civil organizada e comunidade acadêmica, o conselho é uma instância consultiva e normativa das ações relativas a educação ambiental.

A 10ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (Jura), com o tema ‘Defender a vida, combater o agronegócio!’ tem hoje dois eventos virtuais com destaque para o minicurso ‘Educação do Campo e mudanças climáticas: como pensar os territórios educativos para promoção da justiça climática?’. Com início às 14h, terá mediação de Rafael de Farias Ferreira. Aberta este mês com o debate ‘Resistência, criminalização e enfrentamentos dos movimentos sociais na América Latina’, a programação prossegue até fevereiro de 2026.

A contação de histórias com moradores da Lagoa Encantada (guardiões das lendas locais) é uma das atrações de hoje no Espaço Flizinha, da Festa Literária de Ilhéus (FLI). Com início às 16h, a apresentação é uma ação do Armário Cultural Coletivo, que leva livros e jogos educativos a espaços públicos de 16 comunidades da região e integra o Programa de Valorização da Cultura da Bamin, em parceria com o Instituto Superior de Sustentabilidade (Isus) e o Comitê de Acompanhamento do programa.