Tecnologia estimula revelação de artistas

Projeto “Oroboro – Circuito Imersivo” - Foto: Divulgação

Já estão disponíveis na internet videoclipes de três dos mais recentes candidatos a revelação da música baiana, oferecendo ao “visitante” a oportunidade de perceber aspectos distintos das performances de cantoras e cantores, graças ao poder das novas tecnologias.

O acesso permite “entrar” nas músicas, na falta de um verbo mais próximo de corresponder à experiência conhecida como “imersiva”, no jargão dos adeptos dos meios viabilizados pelas máquinas sob constante inovação.

Participam do projeto os artistas independentes Alexandra Pessoa, com o trabalho “Morada”; Omin, “Bandeja de Prata”; e Osvaldo Bola, com “Buracão”.

Além da internet, o projeto levou a nova experiência para estudantes de escolas públicas, com sessões gratuitas usando os óculos “VR” (Realidade Virtual) e fones estéreo.

O sistema informatizado é produzido por câmeras chamadas “360 graus” por ampliarem as chances de contato da percepção humana com as cenas gravadas.

Já os óculos de Realidade Virtual (VR) viabilizam a movimentação da tela para todos os lados, incluindo estes atributos para quem tem hábito de utilizar o aparelho telemóvel (celular).

“Oroboro”– A proposta integra o projeto “Oroboro – Circuito Imersivo”, unindo música, arte e tecnologia, anunciando como objetivo, destacar novos talentos em formas inéditas de ouvir e sentir a produção musical local.

Idealizado pelo artista Moisés Victório Castillo, o projeto tem direção artística de Marina Martinelli, realização da Bogum Ambiente Criativo em parceria com a Multi Planejamento Cultural e a Literaturista.

Celeridade para idosos no TJ

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) deu início ontem à primeira Semana de Mobilização do projeto intitulado “Eu não posso esperar”. A iniciativa da Corregedoria das Comarcas do Interior (CCI) inclui a análise de processos que envolvem idosos, em trâmite no 1º Grau; a realização de audiências concentradas; e a implementação de fluxos especiais.

Atualmente, o TJBA possui um acervo de cerca de 965.700 processos com pessoas com mais de 60 anos. Nesse sentido, o projeto da CCI consolida a proposta de reforçar uma tramitação célere, especializada e humanizada para esse público.

Investimento duplica balanças de pesagem

O governo da Bahia providenciou a dobra de cinco para dez balanças móveis de pesagem nas rodovias que cortam o Estado, como forma de ampliar a fiscalização e o controle sobre o fluxo de veículos de carga.

O processo licitatório para contratação de empresa especializada na operação destes equipamentos vai ajudar também nos cuidados com a conservação das rodovias, outro aspecto a ser observado.

De responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o trabalho está de acordo com o planejamento relacionado às obrigações das autoridades para prover transportadores de boas condições de operação.

Com o anúncio da aquisição dos equipamentos, a expectativa é a de melhoria do serviço, mediante investimentos acumulados desde 2021.

– Por ter sido relator do atual Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sei o quanto são importantes investimentos em segurança viária – declarou o secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito.

Como acréscimo, afirmou Sérgio Brito, representantes de todos os segmentos envolvidos na questão sabem da necessidade da presença de equipamentos como os anunciados distribuídos pelas rodovias baianas.

Referências – Na fase mais recente, o serviço de operação a fiscalização alcança cinco regiões, tendo como referências os municípios de Feira de Santana, Uruçuca, Teixeira de Freitas, Barreiras e Vitória da Conquista.

Agora, além dessas regiões, vão somar-se outras cinco, tendo como bases as cidades de Jaguarari, Cícero Dantas, Ibotirama, Planaltina e Morro do Chapéu.