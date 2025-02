Terças musicais no Museu Geológico

- Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Fevereiro é mês de belas melodias, com a edição do Projeto Terças Musicais de fevereiro do Museu Geológico da Bahia (MGB), órgão administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Na próxima terça de Ogum, dia 18, às 15 horas, o povo está convidado a lotar as dependências do auditório do Museu Geológico da Bahia, ali na Vitória, já chegando na Graça, na mão esquerda de quem saiu do Campo Grande.

Estão confirmadas duas cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia. São elas: Bahia Cordas e Quadro Solar.

O objetivo é o de oferecer à cidadania baiana mais uma opção de acesso à arte mais sublime, por isso, domínio dos fortes.

Também ensejam os diligentes gestores a democratização o acesso à música erudita e popular, ao contribuir para a formação de novas plateias.

O trabalho vem sendo desenvolvido com a proposta de respeitar todos os gostos musicais, apenas acrescentando um gênero para o público degustar.

Cameratas - A Bahia Cordas, fundada em março de 2007, vai com Rogério Fernandes e Mário Gonçalves, no violino; Marcos Maciel, na viola; Maurício Kowalski, no violoncelo e Orley Francisco comanda o contrabaixo.

Já a Quadro Solar tem Mário Gonçalves, no violino; Andréa Bandeira, na flauta e Tatiana Crilov, no violoncelo.

O Projeto Terças Musicais completou no ano passado seus primeiros 10 anos. A iniciativa é uma parceria entre o Museu Geológico da Bahia (MGB), órgão administrado pela SDE, com a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

Hip Hop e Direitos Autorais

O projeto "Educar com Hip Hop", voltado para atividades pedagógicas não-formais oferecidas ao público apreciador do gênero, programou para amanhã, das 14 às 18 horas; na Casa do Hip Hop, Largo Quincas Berro D’água, Pelourinho, a mentoria de direitos autorais e contratos. O conhecimento da legislação produz o debate ético incessante entre os grupos interessados, resultando infinito de adaptações pois é sempre possível aprimorar os artigos. A capacitação é voltada para artistas e empreendedores, ministrada pela advogada Naila Trindade, especializada em propriedade intelectual, entretenimento, marcas, direito autoral e contrato.