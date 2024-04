“Terra Livre” tem 32 etnias baianas | A TARDE

"Seguiu do aeroporto de Ilhéus para Brasília, ontem, o coordenador do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoiba), Agnaldo Pataxó Hã Hã Hãe, para participar do Acampamento Terra Livre.

O líder indígena representa 32 nações remanescentes, habitando em territórios baianos, muitos deles ainda não demarcados, esta a principal reivindicação em alcance nacional dos indígenas, durante os debates, a começar no próximo domingo.

Na vigésima edição do acampamento, Agnaldo Pataxó Hã Hã Hãe vai unir-se a centenas de caciques de todo o País a fim de pressionar o Estado a apressar a demarcação das terras, motivo de desavenças com fazendeiros, resultando em massacre de indígenas.

- Vamos também deliberar ações para derrubar de vez a hipótese do marco temporal, segundo a qual só teríamos direito às terras a partir da Constituição de 1988, um total absurdo até de um ponto de vista lógico”, afirmou Agnaldo, antes de embarcar.

Os indígenas, segundo Agnaldo, devem também pensar ações capazes de pressionar as instituições e o governo a incluir as mais de 300 nações nas políticas públicas em prol da cidadania.

A questão da segurança, diretamente relacionada à demarcação dos territórios, será um dos principais assuntos em pauta, considerando a importância de se punir os culpados por assassinatos de Nega Pataxó e muitos outros.

A escolha do 21 de abril para começar mais um Acampamento se deve ao fato de cair na véspera do dia do falso "descobrimento", quando as caravelas portuguesas começaram a ocupação militar dos territórios onde habitavam os povos originários.

Congresso de Cardiologia

O Congresso de Cardiologia da Bahia chega a sua 36ª. edição, entre os três maiores do país, trazendo como tema “A cardiologia no século XXI: dos dilemas éticos aos avanços científicos, onde estamos e para onde vamos?”

Promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia – Bahia, o objetivo do congresso é o de agregar no estímulo à atualização científica dos cardiologistas baianos.

A expectativa de público chega a mais de mil profissionais para o congresso programado para o período entre os dias 16 e 18 de maio, no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio.