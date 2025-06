Terreiro angola lança campanha de alerta

Tâmara Azevedo - Foto: Divulgação

O terreiro angola Ilê Axé Oya Onira’d lançou uma campanha em defesa das casas de força religiosa de Salvador, alertando para o perigo de quem empreende alguma ação violenta contra os fundamentos assentados.

O objetivo é o de preservar, não apenas as estruturas físicas e de concreto, mas principalmente aspectos relacionados ao sagrado, principal “edificação” de um terreiro de candomblé.

A contribuição do povo angola de Salvador pode evitar repetirem-se situações de grave prejuízo para quem produz injustiças em forma de demolição e outras, utilizando-se da máquina pública para fins escusos.

Tomando como certo o pressuposto de todo terreiro - ter a obrigação de tornar-se área de proteção ambiental - a nação angola está unida às coirmãs keto e jeje, entre outras, visando ampliar o alerta.

- Sem a natureza, nossos cultos e rituais não podem acontecer. Nossos jardins são de folhas sagradas”, afirma a socióloga Tâmara Azevedo, a “makota” Imgeluanda, uma das divulgadoras da campanha em defesa da sociedade afro-baiana.

Segundo Tâmara Azevedo, mesmo um péssimo exemplo pode servir como uma boa tática de ensino-aprendizagem, produzindo aos gestores públicos a recomendável oportunidade de cautela e moderação.

Trata-se da memória do Oyá Onipó Neto, localizado no bairro do Imbuí, onde hoje estabeleceu-se um centro comercial, no entanto, de triste efeito para quem autorizou a derrubada física do local sagrado.

Para a “makota” Imgeluanda Tâmara Azevedo, o desdobramento da imprudência, ocorrida em 2008, foi devastador para o administrador municipal daquele período, ao sofrer acidente, romper um relacionamento e entrar em declínio na carreira política, jamais conseguindo se reerguer.

Mulher no cinema

A Bahia está entre os estados com maior número de inscrições na oitava edição do Festival Lugar de Mulher é no cinema, registrando-se a quebra de recorde geral com 392 curtas-metragens.

De acordo com a jornalista Doris Pinheiro, divulgadora do festival, agora os filmes seguem para a etapa de seleção de até 25 trabalhos, multiplicados por três mostras.

A mostra “Luas” reúne produções de todo o Brasil e dialoga com jovens, adultos e pessoas idosas; a mostra Raízes é dedicada aos filmes da Bahia; e a mostra Matinê é para crianças e adolescentes.

POUCAS & BOAS

Em Luís Eduardo Magalhães ainda repercute o sucesso da campanha ‘Doar faz bem’ que em quatro dias de mobilização na cidade conseguiu cadastrar 489 candidatos à doação de medula óssea e somou a coleta de 377 bolsas de sangue. A iniciativa foi parceria entre a Secretaria de Saúde local e a Fundação Hemoba. Através de instalação recente, o município conta com a sua própria agência transfusional, instalada no Hospital Miriam Borges, com capacidade para armazenar até 300 bolsas de sangue.

O Complexo Esportivo Deputado Luiz Braga, em Barreiras, recebe a partir de hoje os festejos de São João que se estendem até sábado, somando mais de 40 atrações musicais entre artistas nacionais e regionais. Nesta véspera de feriado estão previstas as apresentações de Solange Almeida, Alcymar Monteiro e Caninana, dentre outros grupos musicais. Com os espaços temáticos Vila de São João e Vila do Forró, a estrutura conta com barracas com comidas típicas e local para dançar forró.

‘Desafios e avanços na articulação da cultura regional’ é o tema da terceira mesa do seminário Conexões Interculturais, que será encerrado hoje na Academia de Letras de Ilhéus (Ali). Participam a presidente interina do Fórum de Agentes Empreendedores e Gestores Culturais do Litoral Sul, Cristiane Santana, da secretária de Cultura local, Anarleide Menezes e a superintendente de promoção cultural da Secretaria de Cultura da Bahia, Lorena Teixeira. A realização é do Teatro Popular de Ilhéus.