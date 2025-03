Tio Paulinho e TJBA protegem as crianças

- Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Um dos personagens mais identificados com o público infantil, o “Tio Paulinho” – embora esteja chegando na faixa etária de avô – preocupou-se em orientar pais, mães, avós, tias e responsáveis pelas crianças no Carnaval.

O objetivo é o de favorecer a proteção de pequenas e pequenos, sabendo-se do estímulo ao consumo de droga alcóolica, cujo efeito, entre outros, é o de tranquilizar excessivamente o bêbado, resultando, não-raro, no desespero de não se encontrar mais a criança em meio à multidão.

Outra sugestão de Tio Paulinho é a de manter hidratadas a criança e não só a criança, todas e todos com acesso a boa água potável trazida de casa nos “squeezers” ou comercializada a 2 reais, meio litro, nos famosos “isopores” distribuídos nos guetos facilmente localizados em meio ao barulho.

Para as crianças mais sensíveis, desobrigadas a curtir os acordes dissonantes e em altos decibéis, um protetor para os ouvidos pode evitar investimentos maiores mais adiante mediante consultas na medicina privada ou algum agendamento no SUS.

Habituado a trabalhar com o público infantil, do qual é ídolo até hoje, quando as crianças já passaram a adultos e pais dos novos fãs, Tio Paulinho encontrou seu talento ainda jovem e desde então vem ganhando o pão com o que mais gosta de fazer na vida.

Na categoria “instituição”, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ganhou o título de campeão no cuidado com as crianças, recomendando em seu site algo muitas vezes esquecido por quem as vai vestir: o conforto da roupa ou fantasia, com o cuidado adicional de levar também um casaco ou guarda-chuva para o caso de o tempo virar, pois a projeção é de instabilidade.

Formação da juventude

As recentes vitórias da juventude baiana, terceira melhor do Brasil no Enem, com acréscimo de classificar redações de excelência, e a ocupação de vagas na universidade pública ganham favoritismo para novas conquistas em 2025, quando se qualifica a biblioteca, como já se pode verificar no investimento em autores da estatutra de Friedrich Wilhelm Nietzsche e Augusto dos Anjos. Os dois íntimos das letras podem puxar ainda mais para cima o nível dos novos e novas baianas, livrando-se da idiotia disseminada em letras de “músicas” voltadas para o sucesso mercadológico, entre outros perigos.