TJ-BA supera meta de baixa processual

203.202. Parece algum código cifrado ou pegadinha numérica, mas é o número exato da vantagem obtida pelo Judiciário baiano no primeiro semestre, calculando-se a quantidade de baixas processuais menos os casos novos: vitória de 203 mil e 202.

O volume de entrada alcança precisamente 831.514 enquanto o de saída chegou a 1.034.716, com caixa para mais 67.204 sentenças a serem baixadas, depois de expedição de alvará, cobrança de custas e outros trâmites.

A “goleada” do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), passando dos 200 mil, foi divulgada, logo após o diretor de Planejamento Estratégico, Alexsandro Silva, e o secretário de Planejamento do tribunal, Pedro Vivas, receberem a visita da “Tempo Presente”.

Segundo Alexsandro Silva, muito além de “administrar” o resultado, o objetivo é o de ampliar o “placar”, ultrapassando a meta inicial de 150 mil baixas processuais a mais em relação aos novos feitos.

metas “Tudo indica que nosso Índice de Atendimento à Demanda (IAD) deve superar com folga os 100%”, avaliou Alexsandro Silva. Diante de 11 pôsteres, afixados na sala onde trabalha, exibindo nas imagens as metas do tribunal, Pedro Vivas destacou o êxito da Semana de Sentenças e Baixas Processuais, em junho, anunciando novo mutirão em setembro.

“Não apenas pelo resultado imediato, mas para incentivar as unidades judiciárias a aprimorarem a organização, visando manter o ritmo de baixar mais sentenças, pois só assim, ganhamos visibilidade no Conselho Nacional de Justiça”, afirma o diretor de Planejamento Estratégico.

O trabalho envolve 630 unidades judiciárias, 705 juízes e 7.681 servidores.

Hospital qualifica residentes

Uma turma de 22 médicos residentes começou as atividades no Hospital Ortopédico, conforme credenciamento junto ao Ministério da Educação, com respaldo da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). O programa de três anos tem como meta favorecer a qualificação dos recursos humanos do novo estabelecimento hospitalar, por meio de profissionais de saúde em busca de especialização na área. São três pilares de sustentação a nortear o planejamento desenvolvido para melhor assistir à cidadania: atendimento de pacientes internados, atividades ambulatoriais e participação em procedimentos de cirurgia.