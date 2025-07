Torcida baiana quer vitória e livro do Flu

Everaldo, ex-atacante do Bahia, no Fluminense - Foto: Divulgação | Fluminense

Empresários, advogados, servidores públicos, médicos, dentistas e tricolores “Pó de arroz” dos mais diversos ofícios estão articulados em rede afetiva e cibernética para torcer hoje por dois objetivos, ambos pelo bem do Fluminense do Rio de Janeiro.

Os desejos da torcida “flutuante”, formada por baianos de municípios do sul da Bahia, são a classificação do Flu para a final da Copa do Mundo, hoje diante do Chelsea, e a edição, para muito em breve, do quinto volume da coleção Tasso Castro de livros sobre aspectos da história do clube.

A qualidade editorial das primeiras quatro publicações é acompanhada de depoimentos e imagens dos torcedores do Fluminense, resultando numa interessante combinação da objetividade dos fatos com a paixão clubística, elevando os leitores à condição de protagonistas.

O escritor e adorador do Fluminense, Tássio Castro, admite seguir com o trabalho enciclopédico, despertando a curiosidade de abnegados do clube carioca, pois precisou um baiano da Vila Chororão, no município de Mascote, fazer o trabalho de pesquisa que caberia aos cariocas.

– Pelo que o Fluminense já fez, poderíamos nos dar por satisfeitos, graças ao bom treinador Renato Portaluppi – afirmou Tasso Castro, cauteloso para evitar excessos e sair vivo do jogo semifinal.

Tasso Castro tirou do prelo os volumes “Fluminense, Memórias de uma Paixão”; “As doces vitórias”; “Oxente, somos Flu!”; e “1952: a maior conquista do futebol tricolor”, paradoxalmente torcendo para tornar desatualizado este conteúdo.

Caso o Fluminense do Rio (e do Sul da Bahia) conquiste a primeira Copa de clubes, vai superar o feito de 1952, ao ganhar um torneio internacional com proposta similar ao realizado agora nos Estados Unidos.

Formação em moda

O Projeto Ponto da Moda abriu inscrições para curso gratuito voltado à formação em costura industrial e desenho técnico. Quem se inscrever até 11 de julho também poderá aprender noções de empreendedorismo e sustentabilidade. Podem participar maiores de 18 anos, desempregados, com renda familiar de até dois salários mínimos, preferencialmente moradores da Cidade Baixa. São apenas 40 vagas. As inscrições são pelo perfil do instagram @projetopontodamoda2025. Há turma matutina, das 7h30 às 11h50, e vespertina, das 13h30 às 17h50. A iniciativa tem patrocínio da Braskem e apoio do Ministério da Cultura.

POUCAS & BOAS

O projeto ‘Raízes da Cidadania’ chega hoje em Mansidão para ouvir a comunidade e autoridades visando a elaboração de um diagnóstico com mapeamento de serviços como saúde, educação. A iniciativa é do Ministério Público da Bahia, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). O MPBA estará na cidade com uma equipe com promotores e servidores da instituição, que farão visitas a unidades de acolhimentos, postos de saúde, escolas e conselhos tutelares. Amanhã a ação acontece em Riachão das Neves.

A II Conferência Regional de Alfabetização do Sul da Bahia será encerrada hoje com cinco minicursos. O evento foi aberto ontem com mesas de debate no auditório da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. A organização é do Projeto de Extensão Tutorias Colaborativas em Alfabetização do Departamento de Ciências da Educação (DCIE/UESC), com a proposta de debater e refletir sobre estratégias coletivas que atendam às demandas relacionadas à alfabetização de crianças, jovens e adultos.

A 7ª Corrida do Algodão celebra os 25 anos da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e movimenta Luís Eduardo Magalhães nos dias 11 e 12 de julho, com concentração na praça Dirceu Montani Filho, mais conhecida como praça do Avião. Os atletas inscritos na prova têm até amanhã para retirar os kits na Academia Matrix. Com o tema “Connect ON – A força da conexão na pista”, o evento vai distribuir mais de R$ 50 mil em prêmios.