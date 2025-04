Transtorno bipolar é tema de debates

Criar, cuidar, amparar. Carregamos, uns mais outros menos, essas inclinações. Há quem critique os “criadores de bichinhos” e mesmo os “criadores de plantas”, uma bobagem. Dar afeto e atenção não pode padecer de imposições. - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

Oscilação brusca de humor; dificuldade epistêmica de absorver situações de paradoxo ou dilema, nas quais são comuns antagonismos de interpretação; ou o eterno pêndulo do tédio para o desejo e do desejo para o tédio.

Vão ao infinito as abordagens sobre as variações de aspectos da Psiquê humana, mais recentemente condensadas na rubrica “transtorno bipolar”, tema de debates nesta quinta-feira, 26, em Salvador.

As abordagens preparadas pelos psicólogos André Dórea e Marcela Antelo vão tentar persuadir da importância do conhecimento para abordar quem enfrenta o dito “transtorno”.

O diagnóstico caberia hoje para 140 milhões de pacientes no mundo, no entanto, cabe questionar se há uma inclinação da natureza humana para os “rompantes”, chegando à patologia em casos extremos.

"Se na mania a pessoa é tomada por sentimentos de grandeza, quando estes se desfazem é comum o surgimento de uma fase de esvaziamento, que costuma não responder facilmente ao tratamento", afirma André Dória.

Coordenador do Programa de Tratamento do Transtorno Bipolar da Holiste Psiquiatria, André Dória ressalta o fato de a depressão bipolar tornar-se um dos desafiadores quadros da psicopatologia, devido à intensidade e duração dos sintomas, sobretudo quando ocorre após um episódio de mania.

Já a psicóloga e psicanalista Marcela Antelo, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, escolheu o arrojado tema “O Fim da Tristeza”, para refletir sobre o bipolar.

O encontro franqueado ao grande público aficionado das questões relacionadas à Psiquê está programado para as 19h30 de amanhã, na rua Marquês de Queluz, 323.

“Os Baianos” em SP

Os paulistas terão a chance de conhecer melhor “Os Baianos”, a partir da publicação a ser lançada agora na Terra de Borba Gato, dia 1º de abril. “Os Baianos” foi lançado primeiro em Salvador, privilégio outorgado por merecimento à primeira capital pelo autor, o conterrâneo fotógrafo Armando CR.

"Os Baianos" é uma coletânea de fotografias cuidadosamente elaborada, com 180 páginas em preto e branco, com a proposta de registrar aspectos da construção do cotidiano, da fé e da alegria atribúidos como qualidades admiráveis do povo baiano, misturando o pândego ao sagrado como nenhum outro povo sabe fazer.

POUCAS & BOAS

O Dia do Cacau será celebrado hoje em Uruçuca com um evento técnico no auditório Gregório Bondar, do Campus do IF Baiano, a partir das 8h30. As palestras vão tratar do melhoramento genético, do mercado do cacau e os riscos, prevenção e controle da monilíase do cacaueiro. Entre os palestrantes confirmados estão Dário Ahnert, PhD em Genética e Melhoramento e pesquisador sênior do projeto Uesc e Mondelez; Adilson Reis, administrador e gestor do portal Mercado do Cacau; e Catarina Cotrim, engenheira agrônoma e fiscal estadual agropecuária da Adab. A programação é gratuita com organização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico local, em parceria com o IF Baiano.

Em Itabuna começam hoje as aulas do primeiro semestre da Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro, para os 700 alunos matriculados nos 12 cursos ofertados pela instituição. Na véspera, os professores tiveram um encontro com a coordenação da escola municipal para alinhar estratégias de planejamento do primeiro semestre deste ano.

A 4ª edição do projeto #CirculeUmLivro foi deflagrada ontem na Bahia e nos estados do Paraná, São Paulo e Espírito Santo. Coordenada pela Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), a Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) e a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), a campanha tem seis pontos de arrecadação em Salvador (Abaf, ABI, ACB, Faeb, Fieb e Unijorge). Em Eunápolis é na Adab/Ceplac e em Porto Seguro é na Prefeitura. Posteriormente os livros serão distribuídos nas mesmas cidades.