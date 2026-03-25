Uefs debate ações contra feminicídio
Confira a coluna Tempo Presente desta quarta-feira, 25
Cinco das mais atuantes lideranças femininas da Bahia, nas áreas de pesquisa, segurança e organização sindical, estarão presentes no XV Seminário Março Mulher, hoje, 14h30min, na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), tendo como tema emergencial a escalada do feminicídio.
O objetivo é o de repensar formas de prevenção e combate, com alta probabilidade de produção de conhecimento capaz de mobilizar recursos envolvendo órgãos da sociedade civil e dos poderes públicos.
A perspectiva de casa cheia no auditório da Uefs se justifica pela complexidade da questão a desafiar desde os vilarejos até a capital federal, pois as ocorrências se multiplicam em diversas situações, localidades, contextos e variedade de armas utilizadas, matando indistintamente, meninas, jovens, adultas e anciãs.
O seminário terá como conferencista Salete Maria da Silva, advogada, professora da Universidade Federal da Bahia; doutora em gênero e feminismos; pós-doutora em direito e – não menos importante – cordelista.
– Diante do crescente número de casos, no Brasil e na Bahia, e da percepção de que o Estado tem falhado absurdamente na proteção às mulheres, após analisar dados e políticas públicas, tenho defendido uma "CPI dos feminicídios na Bahia – antecipa a professora Salete Maria.
Para a ativista, a instalação de uma CPI na Alba poderia "ajudar a identificar questões e fatores que não estão publicizados e que ajudariam a transformar medidas e aprimorar respostas institucionais"
O encontro contará com representantes de coletivos de mulheres, ganhando perfil de protesto contra o índice de quatro assassinadas por dia no Brasil, em processo iniciado com os discursos misóginos do ex-presidente, atualmente presidiário.
A luta antirracista necessita de todos os segmentos, principalmente do masculino e branco, que é o incluído (...) É na mão dessas pessoas que está a caneta, que estão muitas decisões
Feira de oportunidades
A Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo oferece serviços gratuitos amanhã, às 9h, na Rua do Ferroviário (Grau Educacional). O foco é agilizar o acesso a vagas e serviços em saúde.
São 100 vagas de emprego em vários setores. Para concorrer, basta levar o currículo impresso. Haverá aferição de pressão, glicemia, ultrassons, eletros e consultas médicas com clínico e especialistas.
– Queremos aproximar a comunidade de chances reais de trabalho, saúde e direitos – diz o coordenador Heferson Barros, visando o acolhimento e o desenvolvimento profissional do cidadão.
POUCAS & BOAS
- Evento inédito na cidade, o Colégio de Presidentes de Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia acontece hoje em Barreiras com a perspectiva de reunir além da diretoria estadual, representantes de comissões da instituição e os 37 presidentes de subseções do estado, dentre outros profissionais da área, notadamente da região Oeste. Para a presidente da OAB Subseção Barreiras, Bárbara Mariani, a oportunidade enaltece a força e a representatividade da advocacia da região.
- Ainda em Barreiras, a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) recebe hoje o evento ‘A guerra contra o Irã e a geopolítica neocolonial no Oriente Médio’. Participam como palestrantes Thiago Rafagnin e Clayton Preto Rodrigues, com mediação de Alessandra Portella e Paulo Baqueiro. Com início às 19h no auditório do PU é organizado pelo Comitê de ações em apoio à Palestina, com apoio dos diretórios acadêmicos de Direito do Oeste da Bahia e o descentralizado de História Joanna Camandaroba, além da Chapa Alvorecer ao Diretório Acadêmico de Geografia.
- Em Teixeira de Freitas acontece amanhã uma Assembleia Geral com os moradores dos bairros Cidade de Deus e Califórnia, quando será apresentado o projeto de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S). No encontro a população receberá esclarecimentos para compreender o funcionamento do processo de regularização, dentre outras dúvidas. Também serão apresentadas orientações sobre o cadastramento dos imóveis no programa.
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