Uefs debate ações contra feminicídio

O encontro contará com representantes de coletivos de mulheres, ganhando perfil de protesto contra o índice de quatro assassinadas por dia no Brasil - Foto: Divulgação

Cinco das mais atuantes lideranças femininas da Bahia, nas áreas de pesquisa, segurança e organização sindical, estarão presentes no XV Seminário Março Mulher, hoje, 14h30min, na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), tendo como tema emergencial a escalada do feminicídio.

O objetivo é o de repensar formas de prevenção e combate, com alta probabilidade de produção de conhecimento capaz de mobilizar recursos envolvendo órgãos da sociedade civil e dos poderes públicos.

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A perspectiva de casa cheia no auditório da Uefs se justifica pela complexidade da questão a desafiar desde os vilarejos até a capital federal, pois as ocorrências se multiplicam em diversas situações, localidades, contextos e variedade de armas utilizadas, matando indistintamente, meninas, jovens, adultas e anciãs.

O seminário terá como conferencista Salete Maria da Silva, advogada, professora da Universidade Federal da Bahia; doutora em gênero e feminismos; pós-doutora em direito e – não menos importante – cordelista.

– Diante do crescente número de casos, no Brasil e na Bahia, e da percepção de que o Estado tem falhado absurdamente na proteção às mulheres, após analisar dados e políticas públicas, tenho defendido uma "CPI dos feminicídios na Bahia – antecipa a professora Salete Maria.

Para a ativista, a instalação de uma CPI na Alba poderia "ajudar a identificar questões e fatores que não estão publicizados e que ajudariam a transformar medidas e aprimorar respostas institucionais"

O encontro contará com representantes de coletivos de mulheres, ganhando perfil de protesto contra o índice de quatro assassinadas por dia no Brasil, em processo iniciado com os discursos misóginos do ex-presidente, atualmente presidiário.

A luta antirracista necessita de todos os segmentos, principalmente do masculino e branco, que é o incluído (...) É na mão dessas pessoas que está a caneta, que estão muitas decisões Cida Bento, psicóloga e doutora em estudos sobre branquitude e relações raciais

Feira de oportunidades

A Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo oferece serviços gratuitos amanhã, às 9h, na Rua do Ferroviário (Grau Educacional). O foco é agilizar o acesso a vagas e serviços em saúde.

São 100 vagas de emprego em vários setores. Para concorrer, basta levar o currículo impresso. Haverá aferição de pressão, glicemia, ultrassons, eletros e consultas médicas com clínico e especialistas.

– Queremos aproximar a comunidade de chances reais de trabalho, saúde e direitos – diz o coordenador Heferson Barros, visando o acolhimento e o desenvolvimento profissional do cidadão.

POUCAS & BOAS