Uesc faz festa por 33 anos de história

- Foto: Reprodução

A metamorfose da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (Fespi) em Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) completa 33 anos, com uma sessão solene do Conselho Universitário, programada para amanhã às 9 horas.

O objetivo é o de celebrar as mais de três décadas de contínuo desenvolvimento de cursos de excelência nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, justificando, assim, a programação especial com apresentação do coral da Uesc e da orquestra da Congregação Cristã do Brasil.

- Este marco histórico reafirma o papel fundamental da nossa Uesc como agente transformador na sociedade, consolidando sua relevância como uma das principais instituições de ensino superior da Bahia e do Nordeste” destaca o reitor, professor doutor Alessandro Fernandes.

Segundo o Magnífico, a Uesc vem respondendo bem às demandas regionais, “tanto no crescimento estrutural quanto na evolução pedagógica”, alcançando o número expressivo de 40 cursos de graduação, mais 30 de pós, repercutindo positivamente no campo da pesquisa científica e inovação tecnológica.

A trajetória em expansão da Uesc permitiu a graduação de 40 mil profissionais, demonstrando a força do ensino superior como promoção dos direitos humanos.

A história da universidade produz benefícios a 74 municípios, de forma mais direta a Ilhéus e Itabuna, acrescentando-se seus vizinhos e de outras regiões influenciadas por geração de oportunidades de qualificação profissional.

Além da importância de ampliar o conhecimento dos trabalhadores, impactando positivamente na economia, a Uesc movimenta um orçamento anual de cerca de 428 milhões de reais.

Beto Zion reconhecido

Os 33 anos de serviços prestados à cultura, à educação e ao ensino da língua inglesa renderam ao professor Carlos Alberto França Santos, conhecido por Beto Zion, o título de Cidadão Honorário de Lençóis, a ser concedido hoje, nesta quarta de Iansã, às 18 horas, na Câmara Municipal. A honraria pode ser interpretada como um reconhecimento ao trabalho do professor e músico nascido em Salvador. A chegada a Lençóis coincidiu com a ascensão do turismo: gerações de guias turísticos, empresários hoteleiros e todos os ofícios relacionados a atividade econômica tiveram no homenageado o seu primeiro e único professor de inglês.