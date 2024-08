Ufba abre inscrições para novo congresso

Universidade Federal da Bahia (RFBA) - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) aceita até o dia 5 de agosto inscrições para o próximo Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, já conhecido como o “Congresso Ufba”, referencial de qualidade e tamanho da produção acadêmica.



A habitual participação da comunidade ufbiana está prevista para o novembro, entre os dias 25 e 28, incluindo desde os novos universitários aos veteranos, dispostos a compartilhar o conhecimento ou buscar debater temas mais áridos.

O objetivo é o de reafirmar o papel da Ufba ao produzir e distribuir os resultados de seus projetos científicos, com base nas hipóteses falseáveis e refutáveis, como é a prática aceita na metodologia mais atual.

Prestes a completar seus primeiros 80 anos, em 2026, a Ufba já comemora o reconhecimento como “universidade cinco estrelas”, nota máxima obtida em avaliações recentes do Ministério da Educação.

Pódio – A maior universidade baiana subiu ao alto do pódio, obtendo a “medalha de ouro” tanto no processo de recredenciamento institucional exigido quanto na classificação do Índice Geral de Cursos (IDC).

– Não só nas ciências, mas também nas artes, com certeza a Ufba brilhará com a produção de conhecimento em debates que confirmam a importância da universidade para a sociedade baiana e brasileira – afirmou o reitor Paulo Cézar Miguez.

Para Miguez, os debates realizados no congresso contribuem visando estabelecer políticas mais bem definidas para as diversas dimensões da universidade, enquanto instituição pública marcada por forte compromisso social. A qualidade da Ufba é reconhecida no Brasil e no exterior, como se verifica na participação de seus pesquisadores em congressos internacionais.

“No pouco tempo que esteve ao meu lado, durante minha infância,

ele (Elon Musk)

me assediava implacavelmente por minha feminilidade e estranheza, como ele dizia”

Vivian Jenna,filha de Musk e mulher trans, respondeu os ataques transfóbicos que recebeu do pai

Saúde indígena em pauta

O Centro Internacional de Estudo e Pesquisa da Saúde da População Negra e Indígena da Faculdade de Medicina da Ufba promove na terça-feira (30), às 14h, a primeira jornada de formação interna dedicada ao compartilhamento de saberes sobre a saúde dos povos indígenas. A proposta é identificar os principais desafios na Formação em Saúde de Povos Indígenas na Ufba, com ênfase em interculturalidade. A moderação será feita pela professora Ana Angélica Trindade e pelo professor Antônio Alberto Lopes, diretor da Faculdade de Medicina. A jornada irá ocorrer no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos.

POUCAS & BOAS

Começa às 19h de hoje a novena preparatória para a 333ª Romaria de Bom Jesus da Lapa, iniciando a programação que antecede a principal festa religiosa da cidade. A cerimônia será presidida pelo bispo local, Dom Rubival Cabral Britto. Este ano, com o tema geral ‘Bom Jesus, Modelo de Oração, Louvor a Deus e Amizade’, a festividade atinge seu ponto alto no dia 6 de agosto, dedicado ao padroeiro. Durante todos os dias de romaria, as atividades no santuário terão início às 6h com o Ofício à Nossa Senhora, seguido de missas e batizados em diferentes horários.

A 3ª edição do Camaçari Open de Xadrez vai movimentar a Praça de Alimentação do Boulevard Shopping a partir das 8h30 de hoje. O torneio seguirá o sistema suíço de jogo, com oito rodadas, valendo pontos para o ranking da Federação Internacional de Xadrez (FIDE). Organizado pela Federação Bahiana de Xadrez (FBX), o evento distribuirá R$ 7 mil em prêmios.

Uma oficina sobre as Ações de Recuperação e Conversão de Áreas Degradas reunirá amanhã técnicos e representantes de organizações de produtores do interior no auditório Paulo Reis, na Superintendência Federal de Agricultura da Bahia, em Salvador. O encontro visa compartilhar conhecimentos e identificar ações e áreas prioritárias consideradas improdutivas, passíveis de recuperação. Organizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o evento é uma das ações do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais.

Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes