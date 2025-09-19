Ufba dá valor ao Bamba do cinema

Mohamed Bamba era professor emérito da UFBa - Foto: Virgina Yunes/Divulgação

Mohamed Bamba, André Setaro e João Carlos Sampaio. Faz 10 anos, a Bahia perdeu três de seus principais conhecedores e amantes do cinema, os chamados “cinéfilos”, em curto intervalo de um para outro.

Desde então, a falta dos três é motivo de saudade e lacuna, mas uma bela iniciativa serve para amenizar a dor das ausências: a Universidade Federal da Bahia (Ufba) concedeu a Bamba o título de Professor Emérito.

O reitor Paulo César Miguez conduziu a solenidade de outorga do título, post-mortem, ao professor nascido na Costa do Marfim, tendo desenvolvido carreira docente na Bahia.

Mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, Bamba concluiu o Pós-doc em 2014, depois de passar no concurso para ensinar na Faculdade de Comunicação da Ufba.

“Fui contemporâneo do homenageado quando ele lecionou na FIB/Estácio e apreciava a simpatia dele. Justa homenagem!”, manifestou-se, em perfil na rede social Facebook, um ex-colega de Bamba, Luis Henrique Pontes Tavares.

Antes mesmo de lecionar na Ufba, Bamba já colecionava um sem-número de seguidores e fãs, compartilhando bom humor e um sorriso cativante com quem quer que se aproximasse da figura do marfinense.

O título de Professor Emérito é concedido aos docentes destacados pelas atividades didáticas e de pesquisa, como é o caso do saudoso professor Bamba.

Na solenidade de outorga do título, destacaram as qualidades do perfil único e autêntico de Bamba a professora Regina Lucia Gomes, o antropólogo do Congo Kabelengele Munanga e o reitor Paulo Miguez.

Mudança climática e museus

Entre os dias 22 e 26 de setembro, o Museu Geológico da Bahia, equipamento administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia, participará da 19ª edição da Primavera dos Museus, funcionando das 10h às 18h.

A programação deste ano propõe reflexão sobre Museus e Mudanças Climáticas, unindo a proteção de acervos à conscientização sobre a crise ambiental.

O público poderá participar de exibições de filmes e documentários, além de visitas pedagógicas para grupos a partir de dez pessoas, mediante agendamento direto com o museu.

POUCAS & BOAS

Em Barreiras, o II Evento Presencial do Programa Escola em Tempo Integral lotou completamente, ontem, o auditório do hotel Solar. Com a presença de representantes de 96 municípios, o programa visa aprimorar de forma significativa a qualidade da educação pública no estado. Promovida pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), a iniciativa integra o Curso de Formação Continuada de Secretários e Equipes Técnicas da Região Nordeste, com uma carga horária total de 120 horas.

A Semana Nacional de Trânsito de Luís Eduardo Magalhães tem, hoje, a Palestra Educativa, com início previsto às 8h, no Instituto Presbiteriano. Aberta ontem, a programação desta sexta-feira conta, ainda, com a Operação Zero Grau + Operação Zero Álcool, que engloba diversas ações integradas de fiscalização para coibir a direção sob efeito de álcool e outras irregularidades no trânsito. A organização é da Secretaria de Segurança e Trânsito, em parceria com a Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutrans).

Com a temática “Literatura como território de vozes e memórias”, a segunda edição da Festa Literária Caminhos do Oeste (Flico) tem encerramento, hoje, em Formosa do Rio Preto. Uma das presenças confirmadas é do membro da Academia Barreirense de Letras (ABL), cordelista e editor, Zeca Pereira. Além dele, outros membros da instituição, escritores locais e de cidades vizinhas participam, ao longo de todo o dia, das rodas de conversa, oficinas e demais ações programadas para o evento.

*DA REDAÇÃO, COM PAULO LEANDRO E MIRIAM HERMES