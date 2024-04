Ufba é campeã internacional | A TARDE

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) é a grande campeã de projetos aprovados pelo Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias do Nascimento, promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

De acordo com conteúdo divulgado pelo órgão oficial da Ufba, o Edgard Digital, o edital incentiva a formação de estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência ou transtornos de desenvolvimento e habilidades.

Foram 45 propostas aprovadas, das quais 23 enviadas por universidades, tendo a Ufba alcançado o mais alto lugar do podium com seis projetos contemplados de acordo com o regulamento proposto.

O edital n° 16/2023 da Capes selecionou propostas de pesquisa nas regiões do Norte, Nordeste e Centro Oeste.

Também foi levada em alta conta se o município de onde se originou o projeto tinha até o índice médio de desenvolvimento humano, permitindo a parceria com instituições de ensino superior estrangeira de país de preferência do pesquisador.

O certame tem também o objetivo de divulgar o perfil de quem o nomeia, Abdias do Nascimento, ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras.

Além do viés epidérmico prevalecente, os seis projetos vencedores atenderam à justiça reparadora de gênero, pois foram todos coordenados por mulheres, tendo suporte técnico e logístico da Superintendência de Relações Internacionais (SRI) da Ufba.

A equipe brasileira foi obrigatoriamente constituída, na instituição principal, pelo coordenador e no mínimo mais dois membros docentes ou pesquisadores com doutorado.

“Rei do Coco da Bahia”

A internet segue produzindo situações antes impossíveis de imaginar, como a de um vendedor de coco capaz de atrair milhares de seguidores ao criar “sucessos”, enquanto atende aos fregueses na avenida Jorge Amado. É o caso de José Estanislau da Assunção, “o Rei do Coco da Bahia”, agora “estourado” nas ferramentas virtuais, como o “insta” e o “face”, divulgando em vídeos e “reels” seus arrochas, especialmente “Dólar entrando” e “Seu namorado”. O título autoproclamado “Rei do Coco da Bahia” visa a ideia de aproveitar-se do estigma atribuído aos baianos de uma suposta vocação para o ineditismo, além da divulgação do fruto.