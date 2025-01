Ufba tem professoras entre cinco melhores

UFBA de Ondina Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE Data: 14/08/2024 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

As professoras Estela Aquino e Maria Glória Teixeira penetraram o “Clube do Bolinha” da pesquisa da Universidade Federal da Bahia, ao conquistarem espaço para as mulheres entre os cinco mais bem pontuados segundo classificação reconhecida mundialmente como a mais confiável.

O Índice Científico, em inglês AD Scientic Index 2024, conferiu a Maria Glória Teixeira a expressiva pontuação de 48.720, na condição de médica de saúde com especialidade em epidemiologia.

O Instituto de Saúde Coletiva (ISC) do qual Maria Glória Teixeira faz parte voltou a destacar-se entre as unidades da Ufba.

Filha de dona Floraci e do sapateiro Deraldo, Glória Teixeira nasceu na zona rural do município de Maracás, na Serra do Vitorino, de onde saiu para estudar em Jaguaquara, até passar no vestibular e depois fazer mestrado e doutorado.

Todos os estudos são importantes, mas minha melhor memória é a de ter contribuído para a criação do Sistema Único de Saúde”, afirma a professora maracanense.

Identificada com a causa do povo, relacionada ao direito à saúde, a professora teve total apoio dos pais, apesar dos poucos recursos financeiros, veio, viu e venceu ao mudar-se para Salvador.

A constelação familiar formada por dez irmãos revela a origem humilde da formidável cientista, tendo se identificado com as questões relacionadas à saúde, trazendo das ciências sociais a maior atenção com as desigualdades, daí sua preferência por cuidar das classes desfavorecidas.

Entre os resultados de excelência, está a descoberta do agente causador - um tipo de alga - de uma epidemia no entorno do município de Paulo Afonso, no norte do Estado, ao interromper a doutora em saúde pública uma escalada de 80 óbitos.