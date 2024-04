Uneb trabalha em Dicionário Cultural | A TARDE

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em trabalho desenvolvido por iniciativa do professor Gildeci de Oliveira Leite, lançou o projeto inusitado e inédito "Dicionário de História da Literatura e da Cultura da Bahia".

O primeiro passo foi o de selecionar pesquisadores, mas também jornalistas, escritores e trabalhadores intelectuais de boa cepa em geral para participarem da coletânea única e escassa, coordenada pelo Grupo de Pesquisa Crítica Literária e Identidade Cultural (Clic) sediado na Uneb.

O resultado não visa fins lucrativos, devendo as interessadas e interessados debaterem os verbetes e demais deliberações em ambiente digital, pelo aplicativo whatsApp a partir das orientações obtidas no e-mail [email protected]

O objetivo é o de estabelecer critérios, combinados com todos os integrantes da equipe, dentro da melhor perspectiva ética, na ideia de compor uma relação de prováveis temas e autorias.

Quem sentir-se mais à vontade numa abordagem discreta pode dialogar diretamente com os mentores pelo e-mail [email protected]

- Nossa ideia é a de construir em conjunto uma obra que contemple diversos aspectos da literatura e das culturas da Bahia, para tanto precisaremos da colaboração de pesquisadoras e pesquisadores de diversas instituições brasileiras, estrangeiras e também seus vínculos institucionais", afirmou "Alegria do Fogo", como Gildeci costuma ser saudado pelos sem-número de seguidores, dentro e fora dos muros da Uneb.

O grupo Clic, responsável pelo trabalho, foi contemplado com recursos para publicação de um dicionário de baianidades por meio do edital 110/2023.

Caminhada azul

As organizações de apoio a pessoas portadoras de transtorno de espectro autista combinaram de promover uma caminhada, todas e todos vestidos de azul, referindo a cor do mês destinado pelas Nações Unidas a este agrupamento social numeroso, mas invisibilizado ao sofrer de preconceito e rejeição. O Centro Mundo dos Anjos, a Associação de Amigos do Autista da Bahia (AMA), a Palmares Centro de Estudos e Assessoria por Direitos, entre outras entidades, estão à testa da manifestação, programada para sábado, às 8 horas, no Morro do Cristo, descendo a rampa até o Farol da Barra, no trajeto conhecido por "Caminho de Figueiredo".