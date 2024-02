Via Crúcis | A TARDE

Frequentadores da Cidade Santa, em Dias d´Ávila, estão indignados com o descaso da Conder. A Via Santa, cuja obra começou há dois anos, com calçamento intertravado para facilitar a realização de romarias no principal pólo de turismo religioso da Região Metropolitana, teve sua obra interrompida há meses, deixando 3 km por fazer. A empreiteira NM alega atrasos nos pagamentos e, além de interromper o serviço, levou embora o material que seria utilizado na conclusão da obra. A Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado (Seinfra) ficou de realizar nova licitação mas, até agora, nada.

Seminário propõe defender craveiros

O desequilíbrio ambiental chegou aos craveiros, de onde se extrai o cravo ou cravo-da-índia, especiaria presente no cotidiano culinário, além da importância histórica pelo incentivo para caravelas buscarem rotas visando sua aquisição.

Por conta desta ameaça de perda de grande parte do alimento caracterizado por propriedades de defesa do organismo, além de dar gosto diferenciado a bolos, mingaus e cafés, os produtores organizaram um seminário.

A troca de conhecimento confiável é o método escolhido pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, de Cruz das Almas, ao apoiar o Seminário da Cadeia Produtiva do Cravo.

A ideia partiu do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IF Baiano/campus Valença, com o encontro programado para a manhã de quarta-feira, 21 de fevereiro, no auditório do IF.

Por um viés econômico, o cultivo de craveiros, originários da Indonésia, contribui com a geração de trabalho e renda para milhares de famílias no campo e no comércio do Baixo Sul da Bahia.

- Embora não trabalhe diretamente com o cravo-da-índia, a Embrapa Mandioca e Fruticultura tem compromisso com o desenvolvimento regional, e o Baixo Sul é uma das nossas regiões prioritárias”, explicou o chefe-geral do órgão, Francisco Laranjeira.

Uma força-tarefa constituída por pesquisadores, agricultores, políticos, profissionais liberais e gestores de empresas será formada para identificar agentes causadores.

Também está prevista, com responsabilidade maior dos estudiosos, a recomendação para conter o processo de extinção de plantações, por meio de medidas cientificamente recomendadas para o controle.

Favellê revela Moura X

Resistência e Poder” é novo trabalho do selo Favellê Music, em composição assinada por Moura X e Marivaldo dos Santos, incentivador de novos talentos nos bairros, como no Nordeste de Amaralina, sede da Quabales Banda. O Favellê e a Quabales são o resultado da dedicação do multi-instrumentista Marivaldo dos Santos, único brasileiro no elenco do "Stomp", em cartaz há mais de 20 anos na Broadway, Estados Unidos. A música “Resistência e Poder”, disponível em ambiente digital, é inspirada na pauta racial, convidando a unirem-se todas e todos no combate ao racismo, seja estrutural, pontual ou de qualquer categoria.

