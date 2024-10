Viagem a Canudos tem aula preparatória

- Foto: Rafael Martins

Passaram-se 127 anos desde a vitória do Exército Brasileiro, em uma quarta tentativa, sobre o Arraial de Canudos, no Norte da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro e ainda se pode tirar dúvidas e conhecer novas perspectivas para a interpretação do conflito.

Com base nesta premissa, um grupo de estudiosos “canudófilos” está organizando uma palestra para o dia 5 de outubro, amanhã, 16h, antes da organização de uma caravana ao município de Canudos, no dia 15 de novembro.

A palestra, franqueada ao público, será ministrada pelo professor doutor em História Marcos Roberto Brito, no Espaço de Convenções da loja de materiais de construção Ferreira Costa, nos Barris.

Serão três os eixos temáticos principais: a vida de Antônio Conselheiro e a fundação do Belo Monte; as quatro expedições militares a Canudos; e a memória do Belo Monte.

– Passamos quatro meses nos preparando para esta viagem até Canudos e a palestra é uma oportunidade para adquirirmos mais dados confiáveis sobre a guerra – afirma o novo comendador do Mérito Ambiental por Salvador, ambientalista Paulo Serra (9 9934 0655), um dos organizadores deste encontro da cidadania com sua própria história.

Além do professor doutor Marcos Roberto Brito, e de Paulo Serra, a equipe organizadora do aulão em forma de passeio tem o guia de turismo João Batista e a agente de viagens Bartolomira Daltro, mais conhecida por Bartô.

Para os entusiastas da história de Canudos, mesmo quem não teve a oportunidade de ler Os Sertões, clássico de Euclydes da Cunha sobre o tema, pode investir neste conhecimento, tido como “necessário”, para se dizer baiano, dada a relevância do conflito.

“Um ciclo perigoso de ataques e retaliações corre o risco de alimentar uma escalada incontrolável no Oriente Médio (...) apelamos a todos os atores regionais para que ajam com responsabilidade”

Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, após a ampliação dos conflitos no Oriente Médio

Sequestro de carbono

A equipe técnica do Programa Fitossanitário da Abapa deu mais um passo para a consolidação do projeto ‘Diagnóstico do Estoque de Carbono em Solos do Cerrado da Bahia, sob Sistemas de Produção de Algodão e Grãos’. Durante encontro com pesquisadores da Embrapa, a equipe apresentou os resultados da primeira fase do programa e participou de um treinamento sobre os procedimentos para coleta de solos e a determinação do estoque de carbono. A iniciativa visa mensurar o impacto das práticas agrícolas no sequestro de carbono e promover técnicas que reforcem a produtividade sem comprometer os recursos naturais.

Judiciário e educação

Uma visita do diretor de Relações Institucionais de A TARDE, Luciano Neves, ao diretor-geral da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia (Unicorp-TJBA), desembargador Jatahy Júnior, deu largada, na última quinta-feira, às tratativas visando a constituição de parceria entre o grupo de comunicação e o tribunal, por meio da Unicorp. O encontro abordou temas relacionados ao Judiciário baiano e às áreas de educação e comunicação, e incluiu a apresentação do Programa A TARDE Educação, que utiliza o jornal como ferramenta pedagógica.

– É uma ideia interessante, alinhada com a nossa missão de disseminar conhecimento para magistrados e servidores, mas também para o público externo – avaliou o desembargador Jatahy Júnior.

Também participaram do encontro, pela Unicorp-TJBA, a coordenadora-geral juíza Isabella Lago e o assessor de Comunicação, Flávio Novaes.

Terra Transmutada no Cuca

‘Terra Transmutada: passado, futuro e presente são um’ é o tema da instalação imersiva que está em cartaz no Museu Regional de Arte do Centro Universitário de Cultura de Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana até o dia 13 de outubro, com entrada gratuita. A obra foi produzida com a técnica intitulada de ‘sand animation’, utilizando do contraste entre luzes e sombras gerados da sobreposição de areia sob uma mesa de luz. A criação é dos artistas Rayana França, Nala Quimera e Flora Dourado. A instalação foi realizada com apoio do laboratório de desenho experimental Xilindraw da Ufba e dos departamentos de Ciências Biológicas, Ciências Humanas e Filosofia, Letras e Artes, Tecnologia e Saúde da Uefs.

da redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes