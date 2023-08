Violência aumenta conflitos no campo

Os dados mais atuais e confiáveis sobre a violência praticada contra os colonos em diversas regiões do país estarão disponíveis para a cidadania e as associações da sociedade civil na próxima terça-feira, 15.

Trata-se do trabalho de pesquisa mais completo jamais desenvolvido no País, com a coordenação da Comissão Pastoral da Terra – Regional Bahia.

Ao alinhar-se com os “crucificados contemporâneos”, como podem ser chamados os oprimidos pela sociedade voltada para a mecânica de mercado, a Pastoral da Terra produziu conhecimento sobre a questão agrária.

O lançamento do Caderno de Conflitos no Campo Brasil 2022 traz dados alarmantes sobre a violência no campo no país, no último ano da finada gestão do governo federal, amaldiçoada pela omissão e incentivo à ilegalidade.

A estreia do dossiê vai atrair representantes de órgãos da sociedade civil, às 14 horas do próximo dia 15, ao auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, sediado no bairro dos Barris.

Agentes da Pastoral da Terra e integrantes da Associação de Advogados/as de Trabalhadores/as Rurais (AATR) e do Grupo de Pesquisa Geografia dos Assentamentos na Área Rural (Geografar/Ufba) vão apresentar os dados.

Mas, como os gráficos e números não falam por si, também divulgarão as equipes de pesquisa uma análise qualitativa dos contextos da violência no campo, indicando a quem tem beneficiado o uso de armamento.

O lançamento contará ainda com depoimentos de integrantes do Movimento de Trabalhadores/as Rurais Sem Terra (MST) e de comunidades rurais ameaçadas ou atingidas por balas de grileiros e grupos ilegais.

Dia da filósofa

A excessiva concentração do número de pensadores na história da filosofia vem sendo contestada pelas mulheres, ao denunciarem as pesquisadoras os privilégios machistas de 27 séculos na área da disciplina-mãe de todo o conhecimento, portanto, dia 16, próxima quarta-feira, passará a ser o Dia da Filósofa em vez de Dia do Filósofo, como era chamado até o ano passado. O promotor do encontro de resistência à predominância patriarcal é o Programa de Pós-Graduação em Filosofia, com transmissão direta pelo canal do youtube a partir das 19 horas com o tema central: “uma conversa com filósofas na Bahia”.

POUCAS & BOAS

Uma série de visitas técnicas fizeram parte da programação de um grupo de produtores, representantes de sindicatos, cooperativas, agrônomos, técnicos e estudantes mato-grossenses que vieram conhecer toda a cadeia do agronegócio das frutas irrigadas na região do Vale do São Francisco. Ciceronado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária de Juazeiro, Carlos Neiva, o grupo do município de Querência (MT), na região do rio Araguaia, visitou fazendas, a Embrapa Semiárido em Petrolina (PE) e o Mercado do Produtor de Juazeiro.

Em Luís Eduardo Magalhães acontece hoje a 13ª edição da Feira na Praça com a temática do Dia dos Pais, entre às 17h e 22h. O evento já é rotineiro na cidade e envolve empreendedores da economia soliária e criativa, com oferta de peças de arte, artesanatos variados, opções gastronômicas e atrações musicais. A feira itinerante é uma organização das secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Cultura e Esportes e nesta edição será na Praça da Matriz.

Os 65 anos de emancipação política de Ibotirama, no oeste baiano, tem uma extensa programação esportiva, artística e cultural, que começou em julho e segue até setembro. Hoje será a final do Festival de Poesia (Fepi), sendo atração Cleber Eduão & Banda Afluentes e Adão Negro. Amanhã é a final do Festival de Música (Fempi), com as atrações: Gerri Cunha & Convidados ‘Show Memórias dos Festivais’ e Renato Teixeira. Os dois eventos são tradicionais e reúnem artistas de diversos estados. A data oficial do aniversário é segunda-feira (14) com alvorada festiva e eventos cívicos.