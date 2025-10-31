‘Visite a Bahia’ estreia em Morro do Chapéu

- Foto: Divulgação/Ascom MC

O município do Morro do Chapéu, um dos mais charmosos da Chapada Diamantina, sedia hoje a estreia do projeto Visite a Bahia, desenvolvido pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Turismo.

O Visite a Bahia ajusta os interesses de quem gosta de viajar às atualizações permitidas pelas novas tecnologias: um portal digital integrado que reúne, em um endereço virtual, as informações básicas sobre as belezas baianas.

A iniciativa é tida como “inovadora” da gestão turística e territorial, visando estruturar, organizar e promover os cartões postais morrenses, tendo como dois exemplos de atração irresistível as cachoeiras Ferro Doido e do Agreste.

Melhor definida como um conjunto de cachoeiras, a do Ferro Doido é superdotada de um cânion de 100 metros de altura, enquanto a do Agreste costuma “visgar” o visitante logo no primeiro banho.

Distante do município de Piritiba uma hora de carro pequeno, Morro do Chapéu recebeu visitas frequentes de Raul Seixas, quando decidiu ter um sítio junto com o parceiro musical Wilson Aragão, resultando na letra de Capim Guiné.

“A plataforma mapeou atrativos, digitalizou produtos turísticos e capacitou empreendedores locais de Morro do Chapéu”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, ele próprio um dos idealizadores do projeto.

Segundo Angelo Almeida, para além de “ferramenta de divulgação”, o portal é um “instrumento de gestão territorial integrada, conectando visitantes empreendedores locais e o poder público”.

Acredita o secretário de Desenvolvimento Econômico que o projeto “amplia a visibilidade dos negócios locais, promovendo a inclusão produtiva das comunidades”.

10 anos de Terceira Margem

O grupo de teatro Terceira Margem começa, hoje, as comemorações pelo décimo aniversário, com a leitura musicada de A Máquina que Dobra o Nada – peça teatral inspirada nos neologismos do poeta Manoel de Barros –, programada para o Boca de Brasa de Cajazeiras. A ação, gratuita, aproxima o teatro infantojuvenil da rede pública de ensino, integrando leitura, música e mediação cultural. A atividade conta com intérprete de Libras, visita guiada sensorial e acessibilidade para pessoas com deficiência. Com carga horária de oito horas e 20 vagas gratuitas, a oficina faz uma imersão criativa voltada à formação de jovens autores e roteiristas.

POUCAS & BOAS

O vice-prefeito de Itabuna, Júnior Brandão, assumiu a cadeira de gestor municipal, enquanto o prefeito Augusto Castro integra a comitiva baiana na 30ª edição do Salon du Chocolat de Paris, que acontece até 2 de novembro, na capital francesa. Na edição 2025, o Brasil ganha homenagem como País de Honra, uma forma de reconhecer a qualidade e o protagonismo da produção. O governo do estado tem estande no evento para promoção do Destino Bahia, especialmente as experiências ligadas ao cacau e ao chocolate de origem.

A culminância do projeto Raízes do Samba de Roda Rural: Memória e Preservação com Mestre Bel da Bonita (em memória) e o Curador do Museu do Imaginário tem, hoje, um Ajeum (celebração festiva), aberto ao público, a partir das 16h20. O evento reúne oficineiros e alunos no Museu Casa do Sertão, em Feira de Santana. Idealizada pelo produtor musical Lerry (Crossover Estúdio) e pelos artistas Ramiro Barbosa e Diogo Sampaio, a ação tem apoio além do museu, da Pnab, UFRB, Uefs e prefeitura local.

Ilhéus terá show gratuito, amanhã, com o guitarrista, cantor e compositor Armandinho Macedo, a partir das 19h30. A apresentação musical será na Praça Dom Eduardo, em frente à Catedral de São Sebastião, no Centro Histórico. O show com o renomado artista baiano faz parte da edição 2025 da Festa Literária de Ilhéus (FLI), realizada em julho. Entretanto, o evento, foi adiado devido às chuvas que caíram na cidade naquela ocasião.