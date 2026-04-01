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Dia da Mentira: qual é a origem da data e como se popularizou

Origem da brincadeira remonta à Europa do século XVI, mais especificamente à França

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/04/2026 - 7:34 h

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Origem da brincadeira remonta à Europa do século XVI, mais especificamente à França
Origem da brincadeira remonta à Europa do século XVI, mais especificamente à França -

O ditado popular afirma que “mentira tem perna curta”, mas há um dia do ano em que pequenas invenções ganham espaço e até são incentivadas: o Dia da Mentira, celebrado no dia 1 de abril.

A data é marcada por brincadeiras, trotes e histórias inventadas, prática que atravessa gerações e continua popular em diferentes países.

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Embora muitos associem a tradição ao humor brasileiro, sua origem remonta à Europa do século XVI, mais especificamente à França. O que hoje é visto como uma simples ocasião para descontração tem raízes em mudanças históricas no calendário.

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Mudança no calendário deu origem à tradição

Durante a Idade Média, era utilizado na Europa o calendário juliano, no qual o início do ano era celebrado no dia 1 de abril. Esse costume permaneceu por séculos, até que uma reforma alterou oficialmente a data.

Em 1564, o rei Carlos IX da França determinou a adoção de um novo sistema, antecipando o início do ano para o dia 1 de janeiro. Esse é o modelo que mais tarde seria consolidado pelo calendário gregoriano. Porém, a mudança não foi imediatamente aceita por toda a população.

Resistência virou motivo de piada

Parte dos franceses continuou celebrando o Ano-Novo na antiga data, em abril. Esses indivíduos passaram a ser ridicularizados e apelidados de “bobos de abril”. Como forma de zombaria, tornaram-se alvo de brincadeiras, como convites para festas inexistentes e a entrega de presentes falsos.

Com o tempo, essas práticas se consolidaram como tradição e deram origem ao que hoje é conhecido como o Dia da Mentira. A data se espalhou por diferentes países e culturas, mantendo o espírito leve e bem-humorado.

Tradição segue viva

Cinco séculos depois, o dia 1 de abril continua sendo um momento de descontração. Seja por meio de pegadinhas entre amigos ou histórias improváveis compartilhadas nas redes sociais, a essência da data permanece a mesma: brincar com a imaginação.

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