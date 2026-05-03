Fim da vassoura? Eletrodoméstico ganha espaço e vira tendência em 2026

Siga o A TARDE no Google

Esse eletrodoméstico tem se tornado cada vez mais presente nas rotinas de limpeza em casas e apartamentos. O aspirador de pó sem fio, ou “aspirador inalámbrico”, exige pouco esforço físico, é rápido e possibilita pequenas limpezas diárias, chegando a substituir a vassoura em parte das atividades.

O aspirador de pó sem fio funciona com bateria recarregável, o que elimina a necessidade de estar ligado à tomada durante o uso.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O diferencial em relação aos modelos tradicionais está no fato de ser mais leve e compacto, facilitando o transporte entre cômodos e até mesmo em diferentes andares.

Tendência para 2026?

Em 2026, o design dos aspiradores apresenta filtros mais eficientes e baterias com maior autonomia, consolidando o equipamento como uma nova opção para substituir a vassoura em parte da limpeza doméstica.

aspirador de pó sem fio | Foto: Reprodução| Freepik

Entre os principais benefícios da substituição da vassoura pelo aspirador sem fio, estão:

Limpeza mais rápida: a sujeira é sugada diretamente, sem necessidade de usar pá.

Menor esforço físico: leve e prático, reduz a sobrecarga nos braços e na coluna.

Menos poeira no ar: diminui a dispersão de partículas em comparação à vassoura.

Acesso facilitado: bocais estreitos alcançam cantos e áreas sob móveis com facilidade.

Versatilidade de uso: funciona bem em pisos frios, tapetes, sofás e colchões.