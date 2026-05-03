COMPORTAMENTO
Fim da vassoura? Eletrodoméstico ganha espaço e vira tendência em 2026
Objeto se destaca pela praticidade e maior autonomia
Esse eletrodoméstico tem se tornado cada vez mais presente nas rotinas de limpeza em casas e apartamentos. O aspirador de pó sem fio, ou “aspirador inalámbrico”, exige pouco esforço físico, é rápido e possibilita pequenas limpezas diárias, chegando a substituir a vassoura em parte das atividades.
O aspirador de pó sem fio funciona com bateria recarregável, o que elimina a necessidade de estar ligado à tomada durante o uso.
O diferencial em relação aos modelos tradicionais está no fato de ser mais leve e compacto, facilitando o transporte entre cômodos e até mesmo em diferentes andares.
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Tendência para 2026?
Em 2026, o design dos aspiradores apresenta filtros mais eficientes e baterias com maior autonomia, consolidando o equipamento como uma nova opção para substituir a vassoura em parte da limpeza doméstica.
Entre os principais benefícios da substituição da vassoura pelo aspirador sem fio, estão:
- Limpeza mais rápida: a sujeira é sugada diretamente, sem necessidade de usar pá.
- Menor esforço físico: leve e prático, reduz a sobrecarga nos braços e na coluna.
- Menos poeira no ar: diminui a dispersão de partículas em comparação à vassoura.
- Acesso facilitado: bocais estreitos alcançam cantos e áreas sob móveis com facilidade.
- Versatilidade de uso: funciona bem em pisos frios, tapetes, sofás e colchões.
- Ideal para quem tem pets: remove pelos de cães e gatos com rapidez, sem aumentar o trabalho diário.
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