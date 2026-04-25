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Papel alumínio na identidade: entenda para que serve e como funciona

Hábito curioso ganha espaço nas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por

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A presença de chips em documentos de identidade e cartões bancários passou a permitir pagamentos e identificação em serviços públicos e privados. Apesar da praticidade, essa tecnologia também abriu espaço para golpes digitais e acessos indevidos.

Assim como os cartões bancários, muitos documentos utilizam tecnologias como RFID (identificação por radiofrequência) e NFC (comunicação por campo de proximidade), o que pode possibilitar a leitura não autorizada dos dados por dispositivos próximos.

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Diante disso, surge a dúvida: como o papel alumínio pode ajudar na proteção desses chips?

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Para que serve o papel alumínio em documentos?

Quando o alumínio envolve o chip, ele funciona como uma espécie de “barreira”, reduzindo a passagem de sinais de rádio entre o dispositivo leitor e o documento.

Esse efeito está relacionado ao conceito da Jaula de Faraday, que utiliza materiais condutores para bloquear campos eletromagnéticos.

Na prática, o papel alumínio cria um ambiente interno em que o campo elétrico é quase nulo. Por isso, testes informais mostram que cartões ou documentos podem deixar de ser reconhecidos por máquinas de leitura.

Vale a pena usar o truque?

O uso de papel alumínio é uma alternativa simples e acessível para quem busca proteção sem grandes mudanças. No entanto, existem opções mais eficazes no mercado, como carteiras, capas e porta-cartões com bloqueio de sinal.

Esses produtos utilizam materiais específicos, mais resistentes do que o alumínio doméstico, além de serem mais duráveis.

Riscos da leitura do chip

Fraudes e exposição de dados são preocupações constantes. Entre os principais riscos associados à leitura indevida de RFID, estão:

  • Roubo de identidade: chips podem armazenar dados pessoais e biométricos que podem ser utilizados em fraudes e falsificações.
  • Transações indevidas: pagamentos por aproximação podem ser realizados sem autorização, por meio de leitores ocultos em bolsas, roupas ou mochilas.
  • Rastreamento de rotina: leituras frequentes em diferentes locais podem permitir o monitoramento de hábitos, horários e deslocamentos de uma pessoa.

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Tags:

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