Colocar alumínio no vaso sanitário funciona? Veja uso e benefícios

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Bolinhas de papel-alumínio - Foto: Imagem criada por IA

Entre os diversos truques caseiros que ajudam na rotina doméstica, um tem chamado atenção nas redes sociais: o uso de bolinhas de papel-alumínio dentro da caixa de descarga do vaso sanitário.

A prática é apontada como uma alternativa econômica, rápida e mais sustentável para auxiliar na limpeza do banheiro, reduzindo o uso de produtos químicos.

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A proposta consiste em colocar bolinhas de papel-alumínio dentro da caixa de descarga, em contato com a água. Segundo relatos, o material ajuda a soltar resíduos acumulados no interior do sistema.

Como fazer truque?

Faça quatro bolinhas de papel-alumínio de tamanho médio

Coloque-as dentro da caixa de descarga, sem adicionar produtos

Deixe agir por cerca de 5 a 10 minutos

Retire as bolinhas e acione a descarga

Após o procedimento, é comum que a água saia amarelada na primeira descarga, devido à liberação de resíduos internos. Nas descargas seguintes, a tendência é de aparência mais limpa.

Pode colocar alumínio no vaso sanitário?

O uso exige cuidado. Especialistas recomendam não deixar o papel-alumínio por muito tempo dentro da caixa de descarga, pois isso pode danificar peças internas ou até provocar entupimentos, especialmente se forem usadas bolinhas grandes.

O material também aparece em outros truques caseiros: