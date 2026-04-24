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TRUQUE

Colocar alumínio no vaso sanitário funciona? Veja uso e benefícios

Prática é apontada como uma alternativa econômica

Agatha Victoria Reis
Por

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Bolinhas de papel-alumínio
Bolinhas de papel-alumínio -

Entre os diversos truques caseiros que ajudam na rotina doméstica, um tem chamado atenção nas redes sociais: o uso de bolinhas de papel-alumínio dentro da caixa de descarga do vaso sanitário.

A prática é apontada como uma alternativa econômica, rápida e mais sustentável para auxiliar na limpeza do banheiro, reduzindo o uso de produtos químicos.

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A proposta consiste em colocar bolinhas de papel-alumínio dentro da caixa de descarga, em contato com a água. Segundo relatos, o material ajuda a soltar resíduos acumulados no interior do sistema.

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Como fazer truque?

  • Faça quatro bolinhas de papel-alumínio de tamanho médio
  • Coloque-as dentro da caixa de descarga, sem adicionar produtos
  • Deixe agir por cerca de 5 a 10 minutos
  • Retire as bolinhas e acione a descarga

Após o procedimento, é comum que a água saia amarelada na primeira descarga, devido à liberação de resíduos internos. Nas descargas seguintes, a tendência é de aparência mais limpa.

Pode colocar alumínio no vaso sanitário?

O uso exige cuidado. Especialistas recomendam não deixar o papel-alumínio por muito tempo dentro da caixa de descarga, pois isso pode danificar peças internas ou até provocar entupimentos, especialmente se forem usadas bolinhas grandes.

O material também aparece em outros truques caseiros:

  • Ralos e grelhas: folhas amassadas podem ajudar a reduzir odores e dificultar a entrada de insetos
  • Trilhos do box: funciona como raspador leve para remover sujeira acumulada
  • Base do rodo: pode facilitar a aderência de cabelos e poeira
  • Esponjas: ajuda a reduzir a umidade quando usado como cobertura

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Tags:

Comportamento truques domésticos

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