TRUQUE
Colocar alumínio no vaso sanitário funciona? Veja uso e benefícios
Prática é apontada como uma alternativa econômica
Entre os diversos truques caseiros que ajudam na rotina doméstica, um tem chamado atenção nas redes sociais: o uso de bolinhas de papel-alumínio dentro da caixa de descarga do vaso sanitário.
A prática é apontada como uma alternativa econômica, rápida e mais sustentável para auxiliar na limpeza do banheiro, reduzindo o uso de produtos químicos.
A proposta consiste em colocar bolinhas de papel-alumínio dentro da caixa de descarga, em contato com a água. Segundo relatos, o material ajuda a soltar resíduos acumulados no interior do sistema.
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Como fazer truque?
- Faça quatro bolinhas de papel-alumínio de tamanho médio
- Coloque-as dentro da caixa de descarga, sem adicionar produtos
- Deixe agir por cerca de 5 a 10 minutos
- Retire as bolinhas e acione a descarga
Após o procedimento, é comum que a água saia amarelada na primeira descarga, devido à liberação de resíduos internos. Nas descargas seguintes, a tendência é de aparência mais limpa.
Pode colocar alumínio no vaso sanitário?
O uso exige cuidado. Especialistas recomendam não deixar o papel-alumínio por muito tempo dentro da caixa de descarga, pois isso pode danificar peças internas ou até provocar entupimentos, especialmente se forem usadas bolinhas grandes.
O material também aparece em outros truques caseiros:
- Ralos e grelhas: folhas amassadas podem ajudar a reduzir odores e dificultar a entrada de insetos
- Trilhos do box: funciona como raspador leve para remover sujeira acumulada
- Base do rodo: pode facilitar a aderência de cabelos e poeira
- Esponjas: ajuda a reduzir a umidade quando usado como cobertura
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