Geração Z conservadora? 31% dos jovens acreditam que esposa deve obedecer o marido

Os jovens expressaram opiniões polêmicas sobre relações - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um estudo recente preocupou pesquisadores sobre a onda de conservadorismo que tem atingido os jovens da Geração Z nos últimos anos. Dados apresentados na pesquisa apontam que 31% dos entrevistados acreditam que os maridos devem conduzir as relações amorosas atuais.

Conduzido pela Ipsos em parceria com o Global Institute for Women’s Leadership, do King’s College London, o estudo ouviu cerca de 23 mil pessoas, nascidas entre 1997 e 2010 em 29 países, incluindo Grã-Bretanha, EUA, Brasil, Austrália e Índia.

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De acordo com os números, 33% dos jovens afirmam que o homem deve ter a palavra final em decisões importantes dentro da relação, enquanto 31% acreditam que a esposa deve obedecer sempre ao marido.

Conservadorismo

O cenário favorece a uma onda de conservadorismo por parte destes jovens, que tem apresentado visões mais tradicionais e antigas, que costumavam ser reproduzidas pela geração anterior, dos millennials.

Os dados ainda apontam que alguns destes homens têm adotado uma medida restritiva com relação ao papel feminino na relação, já que 24% deles afirmam que as mulheres não podem parecer ou ser muito independentes.