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BEM-ESTAR

Onde não colocar a cama no quarto: erros que prejudicam o sono

Posição da cama influencia no conforto e na sensação de segurança

Isabela Cardoso
Por

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Existem duas posições da cama que costumam prejudicar o descanso
Existem duas posições da cama que costumam prejudicar o descanso -

A forma como a cama é posicionada no quarto pode impactar muito mais do que a estética do ambiente. Em tempos de espaços compactos e multifuncionais, a organização do dormitório passou a influenciar diretamente o descanso, a sensação de segurança e até a qualidade do sono.

A cama, como elemento central do quarto, define a circulação e o equilíbrio visual do espaço. Quando bem posicionada, contribui para um ambiente mais tranquilo e funcional, algo essencial para que o corpo relaxe ao final do dia.

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Por que a posição da cama faz diferença

Especialistas apontam que o cérebro responde ao ambiente mesmo durante o descanso. Ter a cama em um local com apoio sólido, visão clara da entrada e menor exposição a luz e ruídos ajuda a reduzir o estado de alerta, facilitando o sono profundo.

Por outro lado, algumas escolhas comuns podem gerar o efeito contrário, mesmo que pareçam práticas no dia a dia.

Os dois piores lugares para colocar a cama

Existem duas posições que costumam prejudicar o descanso e devem ser evitadas sempre que possível:

  • Debaixo da janela
  • Alinhada diretamente com a porta

Essas configurações aumentam a exposição a estímulos externos e podem provocar sono mais leve, interrupções durante a noite e sensação constante de desconforto.

Cama debaixo da janela: o que considerar

Apesar de comum em quartos pequenos, essa posição pode trazer problemas como excesso de luz natural, entrada de ruídos e variações de temperatura ao longo da noite.

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Se não houver alternativa, algumas soluções ajudam a minimizar os impactos:

  • Cortinas blackout para bloquear a claridade
  • Boa vedação da janela para reduzir vento
  • Uso de tecidos mais pesados, que ajudam no isolamento acústico

Cama em frente à porta: por que evitar

Quando a cama fica diretamente alinhada com a porta, o corpo tende a permanecer em estado de alerta, já que o espaço é percebido como área de passagem. Além disso, a privacidade diminui e a circulação pode ficar prejudicada.

Para amenizar:

  • Use um banco ou baú aos pés da cama como barreira visual
  • Aposte em tapetes para delimitar a área de descanso
  • Reorganize o layout, se possível, buscando uma posição lateral

Qual é a melhor posição para a cama

A configuração mais indicada é simples: cabeceira apoiada em uma parede firme, sem portas ou janelas atrás, e com visão da entrada do quarto, mas sem alinhamento direto com ela.

Esse posicionamento cria uma sensação de proteção e organização, ajudando o corpo a relaxar com mais facilidade.

No fim das contas, pequenas mudanças no layout podem fazer uma grande diferença. Ajustar a posição da cama pode ser o detalhe que faltava para noites mais tranquilas e um descanso realmente reparador.

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Tags:

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