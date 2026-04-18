BEM-ESTAR
Onde não colocar a cama no quarto: erros que prejudicam o sono
Posição da cama influencia no conforto e na sensação de segurança
A forma como a cama é posicionada no quarto pode impactar muito mais do que a estética do ambiente. Em tempos de espaços compactos e multifuncionais, a organização do dormitório passou a influenciar diretamente o descanso, a sensação de segurança e até a qualidade do sono.
A cama, como elemento central do quarto, define a circulação e o equilíbrio visual do espaço. Quando bem posicionada, contribui para um ambiente mais tranquilo e funcional, algo essencial para que o corpo relaxe ao final do dia.
Por que a posição da cama faz diferença
Especialistas apontam que o cérebro responde ao ambiente mesmo durante o descanso. Ter a cama em um local com apoio sólido, visão clara da entrada e menor exposição a luz e ruídos ajuda a reduzir o estado de alerta, facilitando o sono profundo.
Por outro lado, algumas escolhas comuns podem gerar o efeito contrário, mesmo que pareçam práticas no dia a dia.
Os dois piores lugares para colocar a cama
Existem duas posições que costumam prejudicar o descanso e devem ser evitadas sempre que possível:
- Debaixo da janela
- Alinhada diretamente com a porta
Essas configurações aumentam a exposição a estímulos externos e podem provocar sono mais leve, interrupções durante a noite e sensação constante de desconforto.
Cama debaixo da janela: o que considerar
Apesar de comum em quartos pequenos, essa posição pode trazer problemas como excesso de luz natural, entrada de ruídos e variações de temperatura ao longo da noite.
Leia Também:
Se não houver alternativa, algumas soluções ajudam a minimizar os impactos:
- Cortinas blackout para bloquear a claridade
- Boa vedação da janela para reduzir vento
- Uso de tecidos mais pesados, que ajudam no isolamento acústico
Cama em frente à porta: por que evitar
Quando a cama fica diretamente alinhada com a porta, o corpo tende a permanecer em estado de alerta, já que o espaço é percebido como área de passagem. Além disso, a privacidade diminui e a circulação pode ficar prejudicada.
Para amenizar:
- Use um banco ou baú aos pés da cama como barreira visual
- Aposte em tapetes para delimitar a área de descanso
- Reorganize o layout, se possível, buscando uma posição lateral
Qual é a melhor posição para a cama
A configuração mais indicada é simples: cabeceira apoiada em uma parede firme, sem portas ou janelas atrás, e com visão da entrada do quarto, mas sem alinhamento direto com ela.
Esse posicionamento cria uma sensação de proteção e organização, ajudando o corpo a relaxar com mais facilidade.
No fim das contas, pequenas mudanças no layout podem fazer uma grande diferença. Ajustar a posição da cama pode ser o detalhe que faltava para noites mais tranquilas e um descanso realmente reparador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes