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TRUQUE

Sal grosso com alecrim funciona? Veja para que serve essa mistura

Solução simples pode ajudar no cotidiano

Agatha Victoria Reis
Por

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Sal grosso e alecrim
Sal grosso e alecrim -

Não existe fórmula mágica para acabar com o inimigo do brasileiro: o mofo. No entanto, esse truque de sal grosso com alecrim ajuda a reduzir umidade e descarta odores desagradáveis.

A mistura não age como um desumidificador, mas foca em áreas pequenas e fechadas do ambiente. Mas afinal, para que serve a mistura e como preparar?

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Sal grosso com alecrim

A mistura atua principalmente no controle localizado da umidade, como em armários, gavetas, sapateiras e banheiros fechados.

O alecrim funciona como reforço sensorial, por conta dos seus oleos naturais que liberam aroma que neutraliza o cheiro de mofo. Já o sal age como parte de captar a umidade acumulada.

No entanto, essa mistura ensinada pelo Tudo Gostoso, o efeito da mistura é limitado, ou seja, não resolve problemas de estrutura nem infiltrações, sendo um ato de manutenção preventiva.

Como preparar mistura?

Ingredientes

  • 1 xícara de sal grosso
  • 2 a 3 ramos de alecrim seco ou fresco
  • 1 recipiente de vidro ou cerâmica
  • Pano fino ou gaze (opcional)

Modo de preparo

  • Coloque o sal grosso no recipiente escolhido
  • Distribua os ramos de alecrim sobre o sal
  • Misture levemente para liberar o aroma das folhas
  • Deixe o recipiente aberto ou cubra com gaze
  • Posicione em local fechado e pouco ventilado
  • Observe a textura do sal ao longo dos dias
  • Substitua o conteúdo a cada duas ou três semanas

O recipiente deve continuar destampado para permitir a circulação de ar, garantindo que o sal absorva a umidade do ambiente.

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Tags:

Comportamento truques domésticos

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