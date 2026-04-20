TRUQUE
Sal grosso com alecrim funciona? Veja para que serve essa mistura
Solução simples pode ajudar no cotidiano
Não existe fórmula mágica para acabar com o inimigo do brasileiro: o mofo. No entanto, esse truque de sal grosso com alecrim ajuda a reduzir umidade e descarta odores desagradáveis.
A mistura não age como um desumidificador, mas foca em áreas pequenas e fechadas do ambiente. Mas afinal, para que serve a mistura e como preparar?
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Sal grosso com alecrim
A mistura atua principalmente no controle localizado da umidade, como em armários, gavetas, sapateiras e banheiros fechados.
O alecrim funciona como reforço sensorial, por conta dos seus oleos naturais que liberam aroma que neutraliza o cheiro de mofo. Já o sal age como parte de captar a umidade acumulada.
No entanto, essa mistura ensinada pelo Tudo Gostoso, o efeito da mistura é limitado, ou seja, não resolve problemas de estrutura nem infiltrações, sendo um ato de manutenção preventiva.
Como preparar mistura?
Ingredientes
- 1 xícara de sal grosso
- 2 a 3 ramos de alecrim seco ou fresco
- 1 recipiente de vidro ou cerâmica
- Pano fino ou gaze (opcional)
Modo de preparo
- Coloque o sal grosso no recipiente escolhido
- Distribua os ramos de alecrim sobre o sal
- Misture levemente para liberar o aroma das folhas
- Deixe o recipiente aberto ou cubra com gaze
- Posicione em local fechado e pouco ventilado
- Observe a textura do sal ao longo dos dias
- Substitua o conteúdo a cada duas ou três semanas
O recipiente deve continuar destampado para permitir a circulação de ar, garantindo que o sal absorva a umidade do ambiente.
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