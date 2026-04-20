Sal grosso com alecrim funciona? Veja para que serve essa mistura

Siga o A TARDE no Google

Sal grosso e alecrim - Foto: Reprodução| Freepik

Não existe fórmula mágica para acabar com o inimigo do brasileiro: o mofo. No entanto, esse truque de sal grosso com alecrim ajuda a reduzir umidade e descarta odores desagradáveis.

A mistura não age como um desumidificador, mas foca em áreas pequenas e fechadas do ambiente. Mas afinal, para que serve a mistura e como preparar?

Tudo sobre Comportamento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sal grosso com alecrim

A mistura atua principalmente no controle localizado da umidade, como em armários, gavetas, sapateiras e banheiros fechados.

O alecrim funciona como reforço sensorial, por conta dos seus oleos naturais que liberam aroma que neutraliza o cheiro de mofo. Já o sal age como parte de captar a umidade acumulada.

No entanto, essa mistura ensinada pelo Tudo Gostoso, o efeito da mistura é limitado, ou seja, não resolve problemas de estrutura nem infiltrações, sendo um ato de manutenção preventiva.

Como preparar mistura?

Ingredientes

1 xícara de sal grosso

2 a 3 ramos de alecrim seco ou fresco

1 recipiente de vidro ou cerâmica

Pano fino ou gaze (opcional)

Modo de preparo

Coloque o sal grosso no recipiente escolhido

Distribua os ramos de alecrim sobre o sal

Misture levemente para liberar o aroma das folhas

Deixe o recipiente aberto ou cubra com gaze

Posicione em local fechado e pouco ventilado

Observe a textura do sal ao longo dos dias

Substitua o conteúdo a cada duas ou três semanas

O recipiente deve continuar destampado para permitir a circulação de ar, garantindo que o sal absorva a umidade do ambiente.