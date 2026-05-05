DIA DAS MÃES
Maternidade real: guia de sobrevivência para novas mães com 10 dicas
Experiência da maternidade é envolta de sentimentos diversos
A primeira experiência da maternidade para muitas mulheres pode ser assustadora. Entre conselhos da internet e manuais de “perfeição”, a realidade de ser mãe apresenta múltiplas facetas e sentimentos diversos.
Mesmo sem existir uma receita pronta para a maternidade, há orientações que podem ajudar na preparação para essa nova fase.
Ao portal A TARDE, Loise Chamusca, responsável pelo projeto “Socorro da Mamãe”, enfermeira obstetra e consultora de amamentação e cuidados perinatais, explicou que o objetivo da iniciativa é orientar mães e sua rede de apoio para um cuidado mais seguro e tranquilo.
“Para as mães que optam por amamentar, trabalho todo o processo de forma personalizada, compreendendo que cada pessoa é única, tem sua história clínica, suas necessidades e vive em realidades individualizadas”, afirmou.
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A especialista, responsável por orientar a maternidade de famosas como Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Lore Improta, explica que a primeira experiência pode ser acompanhada por diversos medos, como o medo do parto, de não conseguir amamentar, de não ter leite suficiente, do bebê engasgar ou até de perder o emprego.
Segundo ela, o intuito da orientação é “reduzir esses medos e a ansiedade das mães e familiares por meio de informações adequadas, com linguagem simples e de fácil entendimento”.
Mães de primeira viagem
Grávida de 17 semanas e 5 dias (quatro meses) do primeiro bebê, a contadora Rute Alves Ferreira, de 34 anos, conta que ser mãe sempre esteve em seus “sonhos e planos” e afirma que o sentimento da maternidade tem sido “puro e verdadeiro”.
Apesar da alegria, Rute relata que também enfrentou medos e intensificou os cuidados com o desenvolvimento da gestação. Ao A TARDE, ela afirmou que, se existisse um guia para mães, gostaria que ele abordasse melhor a ansiedade. “É bem complicado, estamos sempre esperando o próximo exame", disse.
Já Geovana, social media de 19 anos, mãe de uma menina de 1 ano, afirma que o primeiro sentimento ao descobrir a gravidez foi o medo, mas, com o tempo, a experiência se tornou transformadora. “A experiência é maravilhosa! Parece que nasci para ser mãe”, contou.
Ela, que engravidou aos 17 anos, lembra que também teve medo de julgamentos e de “se perder de si mesma”.
“Mas foram medos que hoje vejo como passageiros. Aprendo mais com ela do que ela comigo e entendo que tudo o que vivi me fortaleceu e me tornou uma mulher melhor para essa pessoa que ainda depende tanto de mim”, destacou.
Guia de sobrevivência para mães
Em resumo, a experiência da maternidade pela primeira vez possui diferentes características e varia de mulher para mulher. Ou seja, não existe um manual único para ser mãe.
No entanto, com o objetivo de ajudar a amenizar medos e ansiedades, com o apoio da especialista do “Socorro da Mamãe”, o portal A TARDE reuniu um “Guia de sobrevivência para mães de primeira viagem”. Confira a lista!
- Inicie o pré-natal o quanto antes;
- Busque orientações seguras com profissionais especializados;
- Identifique quem são as pessoas que podem oferecer apoio nessa fase;
- Organize o plano de parto com a equipe de obstetrícia, incluindo local de atendimento em caso de emergência e a maternidade escolhida;
- Se possível, faça um curso pré-natal para aprender sobre cuidados com o recém-nascido e amamentação;
- Prepare o ambiente do bebê de forma prática e segura;
- Evite gastos desnecessários, com orientação adequada, compre apenas o essencial;
- Cuide da sua saúde mental para viver essa experiência intensa e desafiadora;
- Não se compare com outras experiências de maternidade;
- Entregue-se de corpo e alma a essa experiência única que é ser mãe.
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