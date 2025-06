Perfume para o frio? Veja os 4 aromas ideais para dias gelados - Foto: Reprodução

Escolher um perfume vai muito além de gosto: é uma extensão da personalidade. E quando chega o inverno, é natural sentir vontade de trocar as fragrâncias leves e frescas por aromas mais intensos, marcantes e acolhedores. Mas por onde começar?

Perfumes com notas mais quentes, densas e sensuais funcionam muito melhor nas temperaturas baixas, pois possuem maior fixação e exalam sofisticação. Existem quatro famílias olfativas perfeitas para essa estação: amadeirados, chipres, orientais e florientais. Elas garantem aquele cheirinho elegante e aconchegante, ideal para o friozinho.

Confira abaixo as características de cada uma e descubra qual combina mais com você:



🌲 Amadeirados

Com sensação de conforto e aconchego, os perfumes amadeirados possuem notas secas e quentes. Misturam madeiras nobres, âmbar, tabaco, sândalo e patchuli. Podem ser combinados com flores, especiarias e ervas, criando fragrâncias sensuais e sofisticadas. Confira as opções:

Givenchy | Foto: Reprodução

Paco Rabanne | Foto: Reprodução

Narciso Rodriguez For Her | Foto: Reprodução

🍃 Chipre

Refinados e marcantes, os chipres carregam uma combinação clássica: bergamota, rosa, jasmim, patchuli, musgo de carvalho e lábdano. São elegantes, atemporais e podem ter variações mais florais ou frutadas, sempre com um fundo levemente amadeirado e envolvente.

Chloé Nomade | Foto: Reprodução

Scandal Jean Paul Gaultier | Foto: Reprodução

Good Girl Blush | Foto: Reprodução

🔥 Orientais (Ambarados)

Quentes, sedutores e aveludados, os perfumes orientais combinam especiarias (como cravo e canela), baunilha, madeiras nobres, âmbar e resinas. São intensos, exalam sensualidade e deixam rastro por onde passam.

Red Pearl | Foto: Reprodução

Versace Crystal Noir | Foto: Reprodução

| Foto: Reprodução

🌸 Florientais

Perfeitos para quem ama perfumes florais, mas quer algo mais profundo e sensual. Eles unem flores como jasmim, flor de laranjeira e gardênia com notas doces (mel, baunilha) e acordes amadeirados e ambarados, criando fragrâncias românticas, intensas e memoráveis.