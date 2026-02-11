Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COMPORTAMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTUDO

Ranking do sexo: cidades brasileiras estão entre as que mais transam

Levantamento global da Time Out revela os destinos com vida sexual mais ativa

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

11/02/2026 - 19:49 h | Atualizada em 11/02/2026 - 21:19

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O topo da lista traz uma mistura diversificada de culturas e continentes
O topo da lista traz uma mistura diversificada de culturas e continentes -

Você já se perguntou quais são os lugares onde as pessoas têm a vida sexual mais movimentada? Um novo levantamento divulgado revelou quais cidades ostentam os maiores índices de frequência sexual no planeta.

O Brasil mostrou força no ranking, emplacando três representantes entre os 20 principais destinos: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diferente de pesquisas genéricas sobre "paixão", o estudo do guia Time Out focou na constância. Para chegar ao resultado, foram analisados dados de 18.500 moradores de áreas urbanas ao redor do globo.

O critério de classificação foi a proporção de entrevistados que afirmaram praticar sexo "pelo menos uma vez por semana".

Os líderes mundiais da frequência sexual

No cenário nacional, a capital paulista lidera a frequência, seguida de perto pelo Rio de Janeiro. A capital brasileira também entra na lista, ficando em 19º lugar.

O topo da lista traz uma mistura diversificada de culturas e continentes. No topo, aparecem locais como Macau (China) e Cracóvia (Polônia), seguidos por cidades latino-americanas como Guadalajara, no México.

Confira a lista completa das cidades que mais fazem sexo:

  1. Macau, China
  2. Cracóvia, Polônia
  3. Guadalajara, México
  4. São Paulo, Brasil
  5. Luxemburgo, Luxemburgo
  6. Porto, Portugal
  7. Marselha, França
  8. Bangkok, Tailândia
  9. Rio de Janeiro, Brasil
  10. Cidade do Panamá, Panamá
  11. Cambridge, Reino Unido
  12. Nápoles, Itália
  13. Medellín, Colômbia
  14. Bruxelas, Bélgica
  15. Hanói, Vietnã
  16. Bogotá, Colômbia
  17. Cidade do México, México
  18. Roterdã, Países Baixos
  19. Brasília, Brasil
  20. San José, Costa Rica

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Comportamento curiosidades

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O topo da lista traz uma mistura diversificada de culturas e continentes
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

O topo da lista traz uma mistura diversificada de culturas e continentes
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

O topo da lista traz uma mistura diversificada de culturas e continentes
Play

"Chá revelação": mulher expõe traições do marido em reunião de família

x