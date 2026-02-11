ESTUDO
Ranking do sexo: cidades brasileiras estão entre as que mais transam
Levantamento global da Time Out revela os destinos com vida sexual mais ativa
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
Você já se perguntou quais são os lugares onde as pessoas têm a vida sexual mais movimentada? Um novo levantamento divulgado revelou quais cidades ostentam os maiores índices de frequência sexual no planeta.
O Brasil mostrou força no ranking, emplacando três representantes entre os 20 principais destinos: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
Diferente de pesquisas genéricas sobre "paixão", o estudo do guia Time Out focou na constância. Para chegar ao resultado, foram analisados dados de 18.500 moradores de áreas urbanas ao redor do globo.
O critério de classificação foi a proporção de entrevistados que afirmaram praticar sexo "pelo menos uma vez por semana".
Os líderes mundiais da frequência sexual
No cenário nacional, a capital paulista lidera a frequência, seguida de perto pelo Rio de Janeiro. A capital brasileira também entra na lista, ficando em 19º lugar.
O topo da lista traz uma mistura diversificada de culturas e continentes. No topo, aparecem locais como Macau (China) e Cracóvia (Polônia), seguidos por cidades latino-americanas como Guadalajara, no México.
Confira a lista completa das cidades que mais fazem sexo:
- Macau, China
- Cracóvia, Polônia
- Guadalajara, México
- São Paulo, Brasil
- Luxemburgo, Luxemburgo
- Porto, Portugal
- Marselha, França
- Bangkok, Tailândia
- Rio de Janeiro, Brasil
- Cidade do Panamá, Panamá
- Cambridge, Reino Unido
- Nápoles, Itália
- Medellín, Colômbia
- Bruxelas, Bélgica
- Hanói, Vietnã
- Bogotá, Colômbia
- Cidade do México, México
- Roterdã, Países Baixos
- Brasília, Brasil
- San José, Costa Rica
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes