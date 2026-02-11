Ranking do sexo: cidades brasileiras estão entre as que mais transam

Siga o A TARDE no Google

Você já se perguntou quais são os lugares onde as pessoas têm a vida sexual mais movimentada? Um novo levantamento divulgado revelou quais cidades ostentam os maiores índices de frequência sexual no planeta.

O Brasil mostrou força no ranking, emplacando três representantes entre os 20 principais destinos: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Diferente de pesquisas genéricas sobre "paixão", o estudo do guia Time Out focou na constância. Para chegar ao resultado, foram analisados dados de 18.500 moradores de áreas urbanas ao redor do globo.

O critério de classificação foi a proporção de entrevistados que afirmaram praticar sexo "pelo menos uma vez por semana".

Os líderes mundiais da frequência sexual

No cenário nacional, a capital paulista lidera a frequência, seguida de perto pelo Rio de Janeiro. A capital brasileira também entra na lista, ficando em 19º lugar.

O topo da lista traz uma mistura diversificada de culturas e continentes. No topo, aparecem locais como Macau (China) e Cracóvia (Polônia), seguidos por cidades latino-americanas como Guadalajara, no México.

Confira a lista completa das cidades que mais fazem sexo: