Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

AgSUS abre 179 vagas para profissionais de 19 estados

Oportunidades são para escritórios e distritais em 34 municípios, incluindo Salvador

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

19/09/2025 - 23:14 h
AgSUS abriu processo seletivo para todo o Brasil
AgSUS abriu processo seletivo para todo o Brasil -

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) abriu processo seletivo para a contratação de 179 profissionais e formação de cadastro reserva, que atuarão em escritórios regionais e distritais espalhados por 34 municípios em 19 estados.

O edital contempla vagas para profissionais de nível superior (assistente de região/distrito) com remuneração de R$ 5 mil, e nível médio (agente de região/distrito) com salário de R$ 3 mil, além de benefícios.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições estarão abertas entre 22 e 30 de setembro, exclusivamente pela internet. O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular, de 1º a 17 de outubro, e avaliação de conhecimentos, entre 27 e 31 de outubro. O resultado final será divulgado em 7 de novembro, e as contratações começam a partir de 17 de novembro.

O edital também prevê reserva de vagas: 5% para pessoas com deficiência e 30% para pretos, pardos, quilombolas e indígenas, conforme a Lei 15.142/2025. As contratações seguirão a CLT e têm como objetivo atender programas e projetos estratégicos da AgSUS.

Locais de atuação

Os aprovados poderão trabalhar em cidades como: São Gabriel da Cachoeira (AM), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Salvador (BA), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Recife (PE), Maceió (AL), Florianópolis (SC), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO), Altamira (PA), entre outras.

O processo seletivo é uma oportunidade para profissionais de diversas áreas contribuírem para a gestão do SUS e a melhoria de serviços de saúde em todo o país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

AgSUS concurso Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
AgSUS abriu processo seletivo para todo o Brasil
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x