AgSUS abre 179 vagas para profissionais de 19 estados

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) abriu processo seletivo para a contratação de 179 profissionais e formação de cadastro reserva, que atuarão em escritórios regionais e distritais espalhados por 34 municípios em 19 estados.

O edital contempla vagas para profissionais de nível superior (assistente de região/distrito) com remuneração de R$ 5 mil, e nível médio (agente de região/distrito) com salário de R$ 3 mil, além de benefícios.

As inscrições estarão abertas entre 22 e 30 de setembro, exclusivamente pela internet. O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular, de 1º a 17 de outubro, e avaliação de conhecimentos, entre 27 e 31 de outubro. O resultado final será divulgado em 7 de novembro, e as contratações começam a partir de 17 de novembro.

O edital também prevê reserva de vagas: 5% para pessoas com deficiência e 30% para pretos, pardos, quilombolas e indígenas, conforme a Lei 15.142/2025. As contratações seguirão a CLT e têm como objetivo atender programas e projetos estratégicos da AgSUS.

Locais de atuação

Os aprovados poderão trabalhar em cidades como: São Gabriel da Cachoeira (AM), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Salvador (BA), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Recife (PE), Maceió (AL), Florianópolis (SC), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO), Altamira (PA), entre outras.

O processo seletivo é uma oportunidade para profissionais de diversas áreas contribuírem para a gestão do SUS e a melhoria de serviços de saúde em todo o país.