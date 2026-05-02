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CNU: convocados podem escolher local de trabalho até terça

Manifestação de interesse vale para o cargo de analista técnico-administrativo

Victoria Isabel
Por

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Quem não registrar a escolha terá a lotação definida pelo governo
Quem não registrar a escolha terá a lotação definida pelo governo - Foto: Divulgação | Paulo Pinto/Agência Brasil

Os candidatos aprovados para o cargo de analista técnico-administrativo na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) têm até as 23h59 da próxima terça-feira, 5, no horário de Brasília, para indicar a preferência de local de lotação.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou a convocação de mais de mil aprovados no Diário Oficial da União e também enviou notificações por e-mail aos candidatos.

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A manifestação de interesse vale exclusivamente para esse cargo e deve ser feita no sistema SouGov.br ou pelo aplicativo da plataforma, com login da conta Gov.br. No formulário, o candidato pode listar as cidades disponíveis em ordem de preferência.

Segundo o edital, quem não registrar a escolha terá a lotação definida pelo governo, conforme necessidade da administração pública.

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Os aprovados poderão ser distribuídos em até 36 órgãos federais em diferentes regiões do país. A definição considera a disponibilidade de vagas, a ordem de classificação e o interesse dos candidatos, além de regras específicas para vagas reservadas.

Em casos de lotação em Brasília ou capitais, não é permitido recusar a vaga. Já para outras cidades, o candidato não pode ser designado para locais que não tenha indicado previamente, se estiver fora dessas regiões.

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