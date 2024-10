CNU: resultado de recursos das provas discursivas e redação é divulgado

Divulgado resultado de recursos das provas discursivas e redação - Foto: © Joel Rodrigues | Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) lançou nesta quinta-feira, 17, os resultados dos recursos das provas discursivas e redação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) e abriu o prazo para convocação para verificação da condição declarada para vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas e a abertura do prazo para a avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência.

Para consultar os resultados dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas, blocos de nível superior, e da redação, bloco de nível médio, é preciso fazer o login na área do candidato, no site do CPNU, e clicar no menu "Resultados e Convocações".

Para acessar as informações referentes à convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, como o local onde será realizado o procedimento de heteroidentificação, o candidato deverá acessar, a partir desta quinta-feira, 17, a área do candidato, no site do CPNU, e clicar em "Resultados e Convocações".

Para o procedimento de heteroidentificação, a pessoa que se autodeclarou negra deverá se apresentar à Comissão de heteroidentificação, que será realizada nos dias 2 e 3 de novembro.

Durante o procedimento de heteroidentificação, o candidato ou candidata terá seus dados biométricos coletados e será submetido ao exame grafológico. O procedimento será filmado pela Fundação Cesgranrio para fins de registro de avaliação para uso da Comissão. Será eliminado do Concurso Público Nacional Unificado o candidato que: a) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação; ou b) recusar-se a ser filmado; ou c) recusar-se a coletar os dados biométricos ou a fazer o exame grafológico.

A divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos e candidatas concorrentes às vagas reservadas para negros está prevista para 13 de novembro. Os recursos para estes resultados poderão ser interpostos no próprio dia 13 e no dia 14 de novembro.