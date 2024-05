Codevasf publica edital para concurso com 61 vagas | A TARDE

A Codevasf publicou nesta terça-feira, 14, o edital do concurso para preenchimento de 61 vagas de nível superior e formação de cadastro reserva. O concurso é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Produção de Eventos (Cebraspe). As inscrições devem ser efetuadas entre 20 de maio e 10 de junho pelo site do Cebraspe.

As provas serão realizadas na data provável de 4 de agosto, nas cidades de Brasília/DF, Aracaju/SE, Belém/PA, Bom Jesus da Lapa/BA, Goiânia/GO, Macapá/AP, Maceió/AL, Montes Claros/MG, Palmas/TO, Petrolina/PE, São Luís/MA e Teresina/PI.

Serão selecionados profissionais para as seguintes áreas: Administração; Contabilidade; Economia; Engenharia Civil; Engenharia de Agrimensura; Engenharia de Pesca e Aquicultura; Estatística; Geologia; Jornalismo; Publicidade e Propaganda; e Tecnologia da informação. O salário inicial é de R$ 9.065,95. O edital do concurso pode ser conferido clicando aqui.

