Concurso da Marinha oferece salário de R$ 9 mil | A TARDE

A Marinha do Brasil anunciou a abertura de 3 concursos públicos para o preenchimento de 57 vagas que irão atuar como Oficiais de carreira na área militar. As inscrições estarão abertas de 30 de abril a 14 de maio de 2024. São oferecidas oportunidade de nível superior, distribuídas em diversas formações, como: Engenharia, Arquivologia, Comunicação Social, Direito, Estatística, Informática, Oceanografia, Pedagogia, Psicologia e Segurança do Tráfego Aquaviário. Também foi aberta uma oportunidade para Capelão Naval, específica para padres católicos.

As oportunidades exigem formação específica na área desejada e altura de 1,54m a 2m. Além disso, o candidato deve possuir menos 35 anos de idade, até 30 de junho de 2025; e entre 30 e 40 anos para Capelães.

Os aprovados irão receber como valor bruto, em termos atuais, R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315,00 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Editais: Capelão | Técnico Auxiliar | Engenheiro