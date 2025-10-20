Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Concurso da PM abre inscrições com salários acima de R$ 5 mil

Os exames serão realizados em 51 cidades, inclusive em Salvador

Carla Melo

Por Carla Melo

20/10/2025 - 9:34 h | Atualizada em 20/10/2025 - 9:49
Os exames serão realizados em 51 cidades
Os exames serão realizados em 51 cidades -

A Polícia Militar de São Paulo anunciou o edital de um concurso público que vai preencher 2,2 mil vagas para profissionais de nível médio, com salários de até R$ 5.055,53.

Os exames serão realizados em 51 cidades, sendo 37 municípios em todas as regiões do estado de São Paulo, inclusive na capital, e ainda em Salvador, 13 outras cidades e no Distrito Federal.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Corpo de Bombeiros abre concurso com 356 vagas e salário de até R$ 15,2 mil
Grande empresa de mineração abre vagas para trainee com salários de R$ 9 mil
Empresas abrem vagas para trainee com salários que ultrapassam R$ 7 mil na Bahia

As inscrições estão abertas e se encerram no dia 23 de outubro, e poden ser feitas no site da Vunesp empresa responsável pela organização do concurso.

Veja abaixo em detalhes o concurso

  • Prazo de inscrição: até 23/10/2025
  • Função: Soldado PM 2ª Classe
  • Total de vagas: 2.200
  • Salários: até R$ 5.055,53

O concurso PM SP 2025 será composto pelas seguintes etapas:

  • Prova Objetiva;
  • Prova Dissertativa;
  • Teste de Aptidão Física;
  • Exames de Saúde;
  • Exames Psicológicos;
  • Avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade;Análise de documentos.

Prova objetiva para o concurso da PM SP

A Prova Objetiva será aplicada no dia 30 de novembro de 2025 e será de múltipla escolha, com cada questão sendo composta por 5 alternativas e apenas uma deve ser assinalada como correta. Ela será aplicada no período da tarde em 51 cidades, sendo elas:

Andradina, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Cotia, Dracena, Franca, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapetininga, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Pirassununga, Praia Grande, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Paulo, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté e Votuporanga.

Demais estados:

  • Belo Horizonte (MG)
  • Brasília (DF)
  • Campo Grande (MS)
  • Cuiabá (MT)
  • Curitiba (PR)
  • Florianópolis (SC)
  • Fortaleza (CE)
  • Goiânia (GO)
  • Manaus (AM)
  • Porto Alegre (RS)
  • Recife (PE)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Salvador (BA)
  • Vitória (ES)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso PM SP polícia militar salário vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os exames serão realizados em 51 cidades
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x