Concurso da PM abre inscrições com salários acima de R$ 5 mil

Os exames serão realizados em 51 cidades - Foto: Divulgação

A Polícia Militar de São Paulo anunciou o edital de um concurso público que vai preencher 2,2 mil vagas para profissionais de nível médio, com salários de até R$ 5.055,53.

Os exames serão realizados em 51 cidades, sendo 37 municípios em todas as regiões do estado de São Paulo, inclusive na capital, e ainda em Salvador, 13 outras cidades e no Distrito Federal.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições estão abertas e se encerram no dia 23 de outubro, e poden ser feitas no site da Vunesp empresa responsável pela organização do concurso.

Veja abaixo em detalhes o concurso

Prazo de inscrição: até 23/10/2025

Função: Soldado PM 2ª Classe

Total de vagas: 2.200

Salários: até R$ 5.055,53

O concurso PM SP 2025 será composto pelas seguintes etapas:

Prova Objetiva;

Prova Dissertativa;

Teste de Aptidão Física;

Exames de Saúde;

Exames Psicológicos;

Avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade;Análise de documentos.

Prova objetiva para o concurso da PM SP

A Prova Objetiva será aplicada no dia 30 de novembro de 2025 e será de múltipla escolha, com cada questão sendo composta por 5 alternativas e apenas uma deve ser assinalada como correta. Ela será aplicada no período da tarde em 51 cidades, sendo elas:

Andradina, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Cotia, Dracena, Franca, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapetininga, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Pirassununga, Praia Grande, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Paulo, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté e Votuporanga.

Demais estados: