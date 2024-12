Concurso da Prefeitura de Feira de Santana divulga resultado

- Foto: Divulgação

O resultado da classificação preliminar das provas do concurso da Prefeitura Municipal de Feira de Santana já está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) que divulgou na terça-feira, 26. As provas foram realizadas no dia 20 de outubro deste ano.

Leia Mais:

>> Prefeitura de Feira descumpre piso salarial da enfermagem em concurso

>> Prefeitura de Feira descumpre piso salarial da enfermagem em concurso

Os candidatos podem conferir suas respectivas colocações e pontuações na página da Secretaria Municipal de Administração. As datas das próximas etapas ainda não foram divulgadas.

O resultado final será divulgado 30 dias após a conclusão das demais fases, como prova de títulos, prova prática para motoristas e Teste de Aptidão Física (TAF) destinado às vagas para Guarda Municipal.