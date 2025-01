Concurso do INSS encerra inscrição nesta quinta; salário chega a R$ 14 mil

Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina e registro no conselho de classe (CRM) - Foto: Reprodução | Internet

As inscrições do concurso do Ministério da Previdência Social (MPS) para o cargo de Perito Médico Federal terminam na próxima quinta-feira, 9. A seleção oferta 250 vagas nos 26 estados e no Distrito Federal.

A inscrição deve ser feitas pelo site do Cebraspe (organizador). Após preencher o cadastro, é necessário imprimir o boleto e pagar a taxa, de R$120, até sexta-feira, dia 10, por meio de PIX ou em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios.

Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina e registro no conselho de classe (CRM). A remuneração inicial é de R$14.166,99, para carga de 40h semanais. O valor já inclui R$ 1 mil de auxílio-alimentação.

Das 250 vagas oferecidas para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), duas são destinadas ao Estado do Rio de Janeiro. Outras poderão surgir durante o prazo de validade da seleção, de dois anos, podendo dobrar.

Provas objetivas

No dia 31 de janeiro, o Cebraspe vai liberar o edital de convocação para as provas objetivas do concurso, que estão agendadas para o dia 16 de fevereiro, em todas as capitais do país, no turno da tarde.

O edital informará sobre a disponibilização da consulta aos locais e horário das provas objetivas, que terão duração de quatro horas. Elas serão compostas por 120 itens, sendo 50 de Conhecimentos Gerais e 70 de Conhecimentos Específicos, abrangendo as seguintes disciplinas:

CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Legislação Constitucional;

Noções de Legislação Administrativa;

Noções de Informática.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICO

Medicina Geral;

Medicina do Trabalho;

Direito do Trabalho;

Noções de Legislação Previdenciária;

Legislação Referente ao SUS;

Legislação de Assistência Social.

Será considerado aprovado na prova para perito médico do INSS quem atingir os seguintes critérios:

Obter, pelo menos, dez pontos em Conhecimentos Gerais (P1);

Obter, pelo menos, 21 pontos em Conhecimentos Específicos (P2);

Obter, pelo menos, 36 pontos no conjunto dos dois módulos.

O concurso INSS contará ainda com avaliação biopsicossocial (pessoas com deficiência), procedimento de heteroidentificação (candidatos negros) e prova de títulos. As contratações ocorrerão pelo regime estatutário (garantia de estabilidade).