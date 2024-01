Concurso oferece 96 vagas e salário de quase R$ 5 mil; saiba mais | A TARDE

Foi publicado nesta quinta-feira, 18, na edição do Diário Oficial do Estado da Bahia, o edital do processo seletivo promovido pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) para o preenchimento, via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), de 96 vagas da função temporária de Analista e Assistente de Procuradoria. Com a remuneração podendo chegar até R$ 4.811,96, para o Analista de Procuradoria e R$ 1.695,88 para Assistente. As vagas estão destinadas para as cidades de Salvador e Feira de Santana.

Serão 32 vagas para o cargo de Analista de Procuradoria (Apoio Jurídico), 23 vagas para o cargo de Analista de Procuradoria (Apoio Administrativo), 15 vagas para Analista de Procuradoria (Apoio Calculista) e 26 cargos para Assistente de Procuradoria.



O Processo Seletivo Simplificado terá provas objetivas de Conhecimentos Gerais e Específicos, de caráter eliminatório e classificatório. O prazo de validade será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo antes de esgotado o prazo, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração.



As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional-Idecan, no período de 19 de janeiro até 19 de fevereiro.