Confira concursos públicos com salários de até R$ 11 mil abertos em junho

Concursos abertos em junho vão das áreas federais, de segurança a jurídica - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O mês de junho começou com várias oportunidades de concursos públicos em todo o Brasil. Diversos órgãos e entidades públicas estão com inscrições abertas para ao menos 300 vagas e salários que podem chegar a até R$ 11 mil.

O Portal A TARDE elencou três dos principais concursos que oferecem chances diversas para cargos de níveis médio, técnico e superior que podem ser na área federal, de segurança, jurídica e muito mais.

Confira concursos públicos abertos em junho

Concurso IBGE (estágio)

O órgão abriu 16 vagas de estágio em Salvador para estudantes que estejam cursando a partir do 3º semestre em sete cursos diferentes. As bolsas oferecidas vão de R$ 787,98 e R$ 1.125,69 mensais a depender do cargo. As inscrições para a seleção abriram no dia 11 de junho e seguem até as 12h do primeiro dia de julho, e podem ser realizadas pelo portal do CIEE.

Como pré-requisito para inscrição, é exigido que o estudante esteja regularmente matriculado e comprove frequência ativa. O estágio prevê a carga horária de 4 a 6 horas diárias. Entre o processo seletivo, há também a aplicação de uma prova objetiva e online com 20 questões das seguintes áreas:

Língua Portuguesa;

Matemática e Raciocínio Lógico;

Geografia e Conhecimentos Gerais;

Atualidades.

Entrevista: os estudantes que passarem na prova serão chamados pelo IBGE para a etapa de entrevista de perfil com o supervisor da respectiva área.

IBGE oferece 16 vagas de estágio em diferentes áreas | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Vagas

Administração de Empresas: 7 vagas;

Geografia: 1 vaga;

Estatística: 1 vaga;

Informática: 2 vagas;

Engenharia de agrimensura ou cartográfica: 2 vagas;

Biologia / Ciências Biológicas: 2 vagas;

Comunicação Social - Jornalismo: 1 vaga.

Concurso Força Aérea Brasileira (FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou um novo concurso público para o Curso de Formação de Sargentos (CFS), com um total de 206 vagas destinadas a candidatos com ensino médio completo. As inscrições começam no dia 30 de junho e seguem até 28 de julho de 2025, exclusivamente pela internet.

Inicialmente as vagas de nível superior no concurso da FAB, os profissionais que passarem por todas as etapas e forem efetivados ganham a partir de R$ 8.245,00. São aptos a participarem do concurso, jovens com idade entre 17 e 24 anos, que não tenham filhos, não sejam casados e que atendam aos requisitos de escolaridade.

Inscrições: a taxa de participação é de R$ 95, com prazo de pagamento até o dia 4 de agosto de 2025;

O processo de seleção conta com as seguintes etapas: prova escrita (eliminatória e classificatória), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste físico, procedimento de heteroidentificação, validação documental e matrícula.

Prova seletiva para concurso da FAB acontece em diversas cidades brasileiras | Foto: FNSP / MJ / Divulgação

A prova escrita será aplicada em 30 de novembro de 2025, em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, entre outras. O conteúdo abordará língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física.

Vagas

Comunicações (20 vagas);

Eletricidade e Instrumentos (22 vagas);

Estrutura e Pintura (5 vagas);

Fotointeligência (5 vagas);

Mecânica de Aeronaves (35 vagas);

Meteorologia (10 vagas);

Suprimento (24 vagas);

Desenho (3 vagas);

Eletromecânica (14 vagas);

Guarda e Segurança (12 vagas);

Metalurgia (6 vagas);

Controle de Tráfego Aéreo (50 vagas).

Concurso do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV)

O órgão lançou um concurso público com 171 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. São oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 5.871,54 a R$ 11.031,91, além de benefícios (acesse o edital).

As inscrições abriram no dia 17 de junho e seguem até 13 de julho de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 56,00 para cargos de nível superior e R$ 54,00 para nível médio e técnico. Candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea ou integrantes de família de baixa renda podem solicitar isenção entre os dias 17 e 24 de junho de 2025;

Exames do concurso do CFMV acontecem em Brasília | Foto: CFMV / Divulgação

Os exames serão aplicados exclusivamente em Brasília, e o processo seletivo incluirá provas objetivas e discursivas, além de análise comportamental e experiência profissional. Para os cargos de nível superior, haverá também avaliação de títulos.

Vagas

Assistente Administrativo (nível médio): 7 vagas imediatas + 48 para cadastro de reserva;

Técnico de Informática (nível técnico): 2 vagas imediatas + 16 para cadastro de reserva;

Advogado, Analista de: Administração, Marketing, Sistemas, Contabilidade e Médico-Veterinário - 12 vagas imediatas + 96 para cadastro de reserva.

INSS e Banco Central

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) solicitou ao governo federal a autorização para realizar um novo concurso público com preenchimento de 8.500 vagas, segundo informaram fontes próximas à autarquia. Desse total, 7 mil são para o cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio, e 1.500 para analista do seguro social, de nível superior.

As inscrições do concurso INSS 2025 devem começar logo após a publicação do edital do Concurso Nacional Unificado (CNU), que está previsto para julho de 2025. Além do pedido para 2026, o INSS também participará da segunda edição CNU 2, com 300 vagas já confirmadas para o cargo de analista do seguro social.

INSS solicitou mais de 8 mil vagas para realização de novo concurso público | Foto: Rafa Nedder Meyer \ Agência Brasil

Já o Banco Central (BC) recentemente solicitou a realização de 560 novas vagas para preenchimento até 2026. Além das quantidades atrativas de vagas, o certame poderá pagar inicialmente salários de R$ 18.033,52, benefícios e adicionais. Ainda não há previsão de quando abre o edital e as incrições.

A nível técnico, com exigência de nível médio, oferece salários iniciais de R$ 7.453,62. Para os futuros procuradores, é exigido bacharelado em Direito e dois anos de prática forense. A remuneração é de quase R$ 25 mil mensais

Vagas no Banco Central