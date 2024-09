Confira os 16 melhores concursos para se inscrever em setembro

Veja como se candidatar - Foto: Agência Brasil

Setembro vem chegando com excelentes oportunidades para quem deseja ser aprovado em um concurso público ainda em 2024. Há centenas de vagas em diversas áreas de atuação e salários que podem ultrapassar R$ 21 mil.



Confira um levantamento com os 16 melhores editais previstos para serem publicados no mês de setembro.

Editais de concurso público previstos para setembro:

1) Correios

O concurso Correios é aguardado com expectativa e poderá ter seu edital publicado no mês de setembro, de acordo com o cronograma informado pela empresa. No entanto, a banca organizadora ainda não foi anunciada.

De acordo com o projeto básico, serão ofertadas 3.468 vagas (imediatas e cadastro reserva), sendo:

Agente dos Correios – nível médio: 3.099 vagas; e

Analista dos Correios – nível superior: 369 vagas.

Para o cargo de nível médio (Agente dos Correios), haverá apenas prova objetiva. Já para nível superior (Analista), serão aplicadas provas objetivas e discursivas. As provas objetivas serão serão compostas por 120 questões de CERTO ou ERRADO, atendendo a seguinte estrutura:

40 itens de conhecimentos básicos; 30 de conhecimentos complementares; e 50 de conhecimentos específicos, para os cargos e especialidades previstos no edital.

Os aprovados no certame receberão os seguintes salários iniciais:

Agente dos Correios: R$ 2.429,26

Analista dos Correios: R$ 6.872,48

2) Tribunal Regional Federal 6ª Região (TRF 6)

O contrato com a banca Cebraspe já está assinado, indicando que a abertura do primeiro concurso público do TRF6 é iminente!

O certame ofertará vagas em cadastro reserva para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, em diversas áreas de especialidade. Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 13.994,78.

Apesar de não haver oferta de vagas imediatas, serão corrigidas, no total, 2.585 provas discursivas, indicando que o órgão possui intenção de convocar grande quantidade de aprovados.

Vale lembrar que o TRF 6 possui sede em Belo Horizonte e competência sobre todo o território do Estado de Minas Gerais.

3) Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15/Campinas)

O edital do concurso TRT 15 poderá ser publicado em breve, já que a contratação da Fundação Carlos Chagas (FCC) está em andamento! A previsão inicial do órgão era que o edital fosse publicado em agosto, mas vale lembrar que o edital de 2018 segue válido até abril de 2025.

A expectativa é que sejam ofertadas vagas de nível superior para Técnicos e Analistas em diversas áreas de especialidade. Os salários iniciais são de R$ 8.529,65 para Técnico e R$ 13.994,78 para Analista.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o quantitativo de oportundiades a ser ofertado, mas, é importante destacar que atualmente o órgão conta com 226 cargos vagos.

4) Tribunal de Justiça de Mato Grosso

O regulamento do concurso público para servidores do TJMT foi divulgado recentemente e, assim, o edital de abertura já pode ser publicado!

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) organizará o certame, que ofertará 22 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior de formação.

Veja como será a distribuição de vagas:

Oficial de Justiça: 22 vagas + cadastro reserva

Técnico Judiciário: cadastro reserva

Analista Judiciário: cadastro reserva, nas seguintes áreas:

Economia, Ciências Contábeis, Direito, Administração, Engenharia, Analista de Tecnologia da Informação

Os salários iniciais para os cargos acima são os seguintes:

Técnico Judiciário: R$ 3.864,77

Oficial de Justiça: R$ 5.654,15

Analista Judiciário: R$ 7.381,69

5) Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O último concurso TJMG, realizado em 2022, teve seu resultado final homologado no último 28 de agosto e, assim, o novo edital poderá ser publicado!

Além disso, o TJMG já publicou um edital interno de remoção de servidores. A etapa, tradicionalmente, precede a abertura de novos concursos público, já que reorganiza o quadro de pessoal do órgão.

O certame será organizado pela MS Concursos e, embora o número de vagas não tenha sido revelado, sabe-se que o certame ofertará oportunidades de nível médio para o cargo de Oficial Judiciário, nas seguintes especialidades:

Oficial Judiciário; e Comissário da Infância e da Juventude.

Os aprovados receberão salários iniciais que podem chegar a até R$ 6,6 mil com o acréscimo dos diversos benefícios oferecidos pelo órgão.

6) Procuradoria-Geral do Ceará (PGE CE)

O extrato de contrato com a organizadora FUNECE para a realização do concurso PGE CE já foi divulgado, aumentando a expectativa pela abertura do certame em agosto!

Serão ofertadas 40 vagas Técnico de Representação Judicial. O cargo exige formação de nível superior e oferece salário inicial de R$ 12.439,76, além de gratificações.

7) Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

O próximo concurso público para a Polícia Civil do Distrito Federal será organizado pela banca Cebraspe e, recentemente, o delegado-geral da instituição, José Werick de Carvalho, informou que pretende publicar o edital de abertura em breve.

A expectativa é que o certame oferte 50 vagas imediatas para Agente de Custódia, além de 50 oportunidades para formação de um cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 11.085,82.

Também é aguardado o concurso PCDF para o cargo de Delegado. A previsão é de oferta de 40 vagas imediatas e outras 40 oportunidades para a formação de cadastro reserva. A remuneração inicial será de R$ 21.449,24.

8) Polícia Militar do Distrito Federal (Oficial)

O concurso para Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal já conta com a banca definida, sendo o Cebraspe responsável pela seleção. No final de julho foi publicada a autorização para a contratação da organizadora e, assim, o edital de abertura poderá ser divulgado a qualquer momento!

Serão 147 vagas para admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais, sendo 49 imediatas e 98 oportunidades em cadastro reserva. A previsão é que o ingresso dos aprovados aconteça em 2025.

O salário, já no posto de 2º Tenente, será de R$ 11.894,25.

Confira os principais requisitos exigidos:

Ter, no mínimo, 18 anos de idade até a data da inclusão na PMDF;

Ter, no máximo, 30 anos de idade até a data da inscrição no concurso público;

Ter estatura mínima de 1,65m (homens) e 1,60 m (mulheres);

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria B; e

Ter formação de nível superior em qualquer área.

9) Polícia Penal do Rio de Janeiro

No final de agosto, foi publicado no Portal nacional de Contratações públicas (PNCP) o contrato com a Universidade Federal Fluminense (UFF) para a realização do certame.

É importante lembrar que a assinatura do contrato era o último passo para viabilizar a publicação do edital. De acordo com fontes ouvidas pelo Direção Concursos, o documento de abertura já está pronto, apenas aguardando sua publicação, que deve ocorrer nos próximos dias.

Serão ofertadas 300 vagas para policial penal. O cargo exige formação de nível superior em qualquer área e oferece salário inicial de até R$ 7.337,58.

10) Embrapa – concurso público

Foi divulgado o contrato do concurso Embrapa, oficializando a banca Cebraspe como organizadora do certame. Assim, a abertura da seleção poderá acontecer a qualquer momento!

A previsão é que sejam ofertadas 1.033 vagas de níveis médio e superior para a contratação de profissionais nos cargos abaixo:

Assistente; Técnico; Analista; e Pesquisador.

Os salários iniciais serão os seguintes:

Pesquisador: R$ 11.047,22;

Analista: R$ 9.415,06;

Técnico: R$ 4.790,41.

11) Fundação PB Saúde – concurso público

O concurso da Fundação PB Saúde será organizado pelo Idecan e a previsão é que o edital de abertura seja publicado até o início de setembro!

De acordo com o projeto básico, serão ofertadas 3.249 oportunidades para diversos cargos de níveis básico, médio, técnico e superior, distribuídas da seguinte forma:

1.083 vagas imediatas; e

2.166 vagas em cadastro reserva.

Em relação à remuneração, os contratados receberão salários iniciais que variam de R$ 1.698,00 a R$ 7.125,00, a depender do cargo. A jornada de trabalho vai de 20 horas a 44 horas semanais.

12) CGM SP – concurso público

A Fundação Carlos Chagas (FCC) organizará o novo concurso público para a Controladoria-Geral do Município de São Paulo e, dessa forma, o edital poderá ser publicado a qualquer momento!

O certame ofertará 50 vagas para Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI. O cargo exige nível superior de formação e oferece salário inicial de R$ 12.910,49.

Vale destacar que, atualmente, o órgão conta com 163 cargos vagos.

13) Adagri CE

De acordo com o governador Elmano de Freitas, o edital de abertura do concurso Adagri CE será publicado no dia 3 de setembro!

O certame ofertará 120 vagas de níveis médio e superior de formação. As oportunidades serão distribuídas entre os cargos abaixo:

Médico Veterinário: 50 vagas;

Engenheiro Agrônomo: 20 vagas; e

Cargos técnicos de nível médio: 50 vagas.

Em relação à remuneração, o edital prevê salário de R$ 1.830,00 para cargos de nível médio, podendo chegar a até R$ 5.890,00. Já para os cargos de nível superior, o salário será de R$ 3.634,89, podendo chegar a até R$ 11.304,67.

14) Banpará – concurso público

O novo concurso público para o Banco do Pará será organizado pela Fundação CETAP e a publicação do edital é aguardada para acontecer a qualquer momento. No final de agosto, uma comissão foi criada para acompanhar a realização do certame, aumentando a expectativa pela abertura do certame.

O quantitativo de vagas e os cargos a serem ofertados ainda não foram divulgados, mas sabe-se se o certame contemplará oportunidades de níveis médio e superior de formação.

O último concurso Banpará aconteceu em 2018 e ofereceu salários entre R$ 2.192,88 e R$ 5.676,12. Os contratados ainda fizeram jus aos seguintes benefícios:

Participação nos lucros e resultados;

Possibilidade de adesão ao Plano de Saúde

Possibilidade de adesão ao Plano de Previdência Complementar;

Auxílio Refeição/Alimentação;

Auxílio Cesta/Alimentação;

Possibilidade de adesão ao Plano de Cargos, Carreira e Salários do Banco.

15) SEEC RN – concurso público

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi oficialmente contratada para organizar o próximo concurso da Secretaria de Estado de Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte (SEEC RN). Com a definição, a abertura do certame também é iminente.

Serão ofertadas 598 vagas, além de formação de cadastro reserva para os cargos de Professor (em diversas especialidades) e Especialista de Educação, nas seguintes áreas:

Professor

Arte

Ciências Biológicas

Educação Especial – Intérprete/Tradutor de Libras

Educação Especial – Libras

Educação Física

Filosofia

Física

Geografia

História

Língua Espanhola

Língua Inglesa

Língua Portuguesa

Matemática

Pedagogia – Anos Iniciais

Pedagogia – Educação Especial

Química

Ensino Religioso

Sociologia

Administração

Informática

Especialista de Educação – Suporte Pedagógico

16) Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP CE)

O concurso SOP CE será organizado pela banca Idecan e sua abertura poderá ocorrer a qualquer momento! Serão ofertadas 64 vagas de nível superior, que poderão ser distribuídas entre os seguintes cargos:

Analista de Infraestrutura de Edificação e Rodovia – Engenharia Civil: 47 vagas;

Analista de Infraestrutura de Edificação e Rodovia – Engenharia Elétrica – 2 vaga;

Analista de Infraestrutura de Edificação e Rodovia – Engenharia Mecânica – 1 vaga;

Analista de Infraestrutura de Edificação e Rodovia – Arquiteto: 10 vagas;

Analista de Infraestrutura de Edificação e Rodovia – Direito – 1 vaga; e

Contador: 1 vaga.

As provas objetivas serão aplicadas em Fortaleza e no interior do estado.