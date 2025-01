Ebserh lança edital de concursos com vagas para a Bahia

São 545 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio/técnico e superior - Foto: Divulgação | Ebserh

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou nesta quarta-feira, 19, o edital de um concurso para provimento de 545 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio/técnico e superior da área administrativa.

As vagas serão destinadas a 45 hospitais universitários federais em 17 estados e à administração central da Ebserh. Em Salvador, há vagas de cadastro reserva para o Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (Hupes) e para a Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia.

As inscrições estarão abertas no dia 23 de dezembro e terminam no dia 20 de janeiro de 2025. Das 545 vagas, 17 delas serão destinadas à candidatos negros (20%), indígenas (3%) e pessoas com defiência (10%).

O processo será dividido em duas etapas: prova objetiva e redação e prova de títulos. As provas objetivas estão previstas para ocorrer no dia 16 de março. As provas para os cargos de nível médio e superior serão aplicadas no mesmo dia, porém em turnos distintos. No caso dos candidatos que concorrem às vagas de nível médio, as provas serão no período vespertino e para os cargos de nível superior, no matutino.

As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela Internet, no site da Fundação Getúlio Vargas. O valor da taxa de inscrição será de R$85,00 para os cargos de nível médio/técnico e R$110,00 para os cargos de nível superior