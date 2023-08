Embasa volta a convocar aprovados no concurso público

Foi divulgada na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 20, a convocação de mais 161 candidatos aprovados do concurso público de 2022 da Embasa. Esta já é a terceira lista de convocação para a empresa.

O certame irá preencher 930 vagas de nível médio, técnico e superior, além do cadastro de reserva, em 19 funções distribuídas por 167 municípios baianos.

Os convocados devem comparecer na data e horários estabelecidos no edital na unidade da Embasa localizada no Rio Vermelho, na Av. Juracy Magalhães Jr., s/n, Lucaia, em Salvador, para apresentação de documentos. Caso o candidato não compareça ao local, data e horário especificados estará eliminado do Concurso Público.

A validade do concurso é de um ano a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Embasa.