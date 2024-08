Enem dos Concursos: candidatos têm até hoje para contestar gabaritos

Os participantes poderão enviar pedido de recurso à Fundação Cesgranrio, que é a banca que organizou o CNU - Foto: Divulgação

Os candidatos que prestaram as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), o "Enem dos Concursos", terão somente até esta quarta-feira, 21, para para contestar o gabarito. A correção de todas as questões objetivas foi divulgada na terça-feira pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Quase um milhão de brasileiros participaram do concurso.

Os participantes poderão enviar pedido de recurso à Fundação Cesgranrio, que é a banca que organizou o CNU. E deve ser feito na mesma página usada pelo candidato no momento da inscrição no concurso.

A fundação não irá aceitar pedidos via correios, fax ou qualquer outro canal, nem fora do prazo estipulado nos editais, ou seja, até a quinta-feira, 22.

A solicitação deve ser feita no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login com login com os dados da conta gov.br, clicando na Área do Candidato e, na sequência, em solicitações.

Na solicitação, o candidato deve acessar o campo de Interposição de Recursos e enviar a petição direcionada à Fundação Cesgranrio com um documento formal explicando os motivos para o pedido de recurso e solicitando uma providência.