CONCURSOS
OPORTUNIDADE

Feira abre concurso para professor com salário de R$ 5,2 mil

Com mil vagas disponíveis, certame recebe isncriçoes até 23 de janeiro de 2026

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

22/12/2025 - 15:26 h
Concurso da Secretaria de Educação de Feira de Santana tem inscrições abertas a partir desta segunda
Concurso da Secretaria de Educação de Feira de Santana tem inscrições abertas a partir desta segunda

As inscrições para o concurso público destinado ao cargo de professor de nível superior da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana foram abertas às 14h desta segunda-feira, 22. Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 23 de janeiro de 2026, exclusivamente por meio da página oficial do concurso.

A organização do certame está a cargo do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A taxa de inscrição é de R$ 110 e o salário oferecido para 40 horas de trabalho semanal é de R$ 5.212,34.

Vagas e etapas

Ao todo, estão sendo ofertadas 1 mil vagas para professores da rede municipal, distribuídas entre diversas áreas do conhecimento. A maior parte das oportunidades é destinada ao cargo de pedagogo, com 782 vagas. Também há vagas para professor de Língua Portuguesa (40), Inglês (26), Matemática (35), Ciências (40), Geografia (25), História (27), Educação Física (15) e Artes (10).

O concurso será realizado emtrês etapas: prova objetiva, prova discursiva (redação) e prova de títulos. As provas objetiva e discursiva terão caráter eliminatório e classificatório e serão aplicadas no município de Feira de Santana no dia 8 de março de 2026. Já a prova de títulos terá caráter apenas classificatório.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

